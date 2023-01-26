Суицид 17-летнего парня расследует полиция Алматы
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Парень ушел из дома 24 января и пропал.
В Алматы полиция расследует суицид молодого парня, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Департамент полиции города Алматы сообщил, что по данному факту проводится досудебное расследование.
"Причины суицида устанавливаются", - проинформировали в ДП города.
Ранее волонтеры Lider.kz сообщили, что парень ушел из дома 24 января примерно в 14:00 в микрорайоне "Мамыр-4" Ауэзовского района, и пропал.
Также известно, что он 2005 года рождения.