Суицид 17-летнего парня расследует полиция Алматы

Происшествия
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Парень ушел из дома 24 января и пропал.

Фото: tengrinews.kz

В Алматы полиция расследует суицид молодого парня, передает корреспондент Kazpravda.kz

Департамент полиции города Алматы сообщил, что по данному факту проводится досудебное расследование. 

"Причины суицида устанавливаются", - проинформировали в ДП города.

Ранее волонтеры Lider.kz сообщили, что парень ушел из дома 24 января примерно в 14:00 в микрорайоне "Мамыр-4" Ауэзовского района, и пропал.

Также известно, что он 2005 года рождения. 

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