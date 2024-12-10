Сумма господдержки жилищного строительства превысила 640 млрд тенге

Недвижимость, Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

За 11 месяцев текущего года поддержаны проекты на 604,2 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин доложил на заседании правительства о ходе реализации программ поддержки жилищного строительства в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По его словам, в этом году общая сумма поддержки жилищного строительства за счет инструментов АО «Казахстанская Жилищная Компания» составит 640,3 млрд тенге. За 11 месяцев текущего года поддержаны проекты на 604,2 млрд тенге. 

Общий план финансирования за счет выкупа облигаций МИО составляет 272 млрд тенге для приобретения 17,3 тыс. квартир. За счет средств АО «Самрук Казына» уже выкуплены облигации акиматов на 248,5 млрд тенге, что составляет 91% от годового плана. Запланированное предоставление последнего транша в размере 23,5 млрд тенге ожидается 17 декабря 2024 года. 

По программе кредитного жилья, финансируемой через выкуп облигаций, акиматам уже предоставлено фондирование на 165,1 млрд тенге, что составляет 100% от запланированного объема. Ожидаемый план ввода жилья – 10 тыс. квартир, из которых на сегодня сдано 5,7 тыс. квартир.  

Кроме того, для финансирования программы реновации в Астане в июле текущего года были выкуплены облигации МИО на 25 млрд тенге. 

«Для поддержания темпов строительства социального жилья в 2025 году предложено задействовать механизм микширования уже выделенных средств Нацбанка и возвратных средств Нацфонда. Это позволит через облигационные займы направить в регионы около 160 млрд тенге по средневзвешенной ставке 4,25% годовых», – пояснил Карагойшин.

Кроме того, в 2024 году поддержаны проекты на 165,6 млрд тенге, что составляет 93% от запланированного объема. До конца года общий объем поддержки проектов составит 178,2 млрд тенге, что обеспечит защиту средств 7 тыс. граждан, участвующих в строительстве коммерческого жилья. 

#жилье #строительство #Байтерек #Казахстанская Жилищная Компания

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