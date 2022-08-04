Спорт
"Super Bol!" сыграет с легендами сборной Казахстана

Игроки социально-футбольного проекта "Super Bol!" 7 августа выйдут на поле Центрального стадиона Алматы против сборной Казахстана образца 2006-2008 годов, сообщает Kazpravda.kz.

Стоит отметить, что на матч специально прилетит нидерландский специалист Арно Пайперс, а также экс-игрок мадридского "Реала" и миланского "Интера" Эстебан Камбьяссо.

Победители финального кастинга проекта "Super Bol!" проходят подготовку на базе национальной сборной в Талгаре. Еженедельно они играют контрольные матчи, но настоящим экзаменом для них станет встреча на поле с их кумирами детства - команды легенд сборной Казахстана.

Проект реализован при финансовой поддержке инвестиционной компании "Freedom Broker", а также по инициативе фонда поддержки талантов Dara при президенте РК.

В составе команды звёзд казахстанской сборной на поле выйдут Самат Смаков, Давид Лория, Нурбол Жумаскалиев, Андрей Карпович, братья Азовские, Фархадбек Ирисметов, Дмитрий Бяков, Александр Кучма, Максим Жалмагамбетов, Кайрат Аширбеков, Данияр Муканов, Сергей Бойченко, Юрий Новиков, Игорь Солошенко, Руслан Балтиев, Эдуард Сергиенко многие другие игроки созыва 2006-2008 годов.

Как в прежние времена, на тренерской скамейке руководить игрой ветеранов будет Арно Пайперс.

Также сыграет за звезд сборной Казахстана бывший игрок мадридского "Реала" и миланского "Интера" Эстебан Камбьяссо.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Qazsport".

Ещё одной отличительной чертой матча является социальная составляющая. Средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.

Итак, 7-го августа. Центральный стадион Алматы. 20:00. Билеты можно приобрести на сайте ticketon.kz.

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