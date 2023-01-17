Супруги с маленьким ребенком погибли при пожаре в Акмолинской области

В Акмолинской области при пожаре погибла семья из трех человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Огонь охватил 2-квартирный частный дом в селе Сочинское Атбасарского района. Пожар на площади 80 квадратных метров в квартире №1 перешел на соседнюю квартиру (площадь 10 квадратных метров).

«Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники органов гражданской защиты, добровольно-пожарное формирование ТОО «Шортанбай-2019» и местное население», – проинформировал начальник отдела ЧС Атбасарского района Ерболат Ашкенов.

Пожар локализовали в 04:59, ликвидировали – в 05:35.

На месте пожара обнаружены 3 тела – мужчины 1990 года рождения, женщины 1991 года рождения и ребенка 2020 года рождения.

Причина происшествия устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.