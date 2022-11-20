Сурдопереводчик и планшеты по Брайлю появились на выборах в Павлодарской области

Языку жестов специально обучили одного из членов комиссии, чтобы встречать и консультировать слабослышащих избирателей.

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Больше 2 000 человек от Центра непартийного наблюдения работали на избирательных участках Павлодарской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Правом голоса в регионе обладают более 500 тыс. граждан, которых ждали на 528 избирательных участках. Общественники следили за ходом голосования на 507 из них.

Не первый год в Прииртышье действует штаб независимых наблюдателей, в нем объединились представители трех НПО. Заблаговременно провели набор желающих, и все волонтеры прошли обучение, чтобы знать казахстанское выборное законодательство, особенности работы всех участников процесса, отточили и алгоритмы действий на участках.

"Все наши наблюдатели – компетентные, у нас есть опыт – три года ведем мониторинг в таком формате штаба. По предварительным данным, к обеду воскресенья в Павлодарской области нарушений не выявлено", – говорит председатель Павлодарского областного филиала РОО "Центр непартийного наблюдения" Алма Козбаева.

По ее мнению, это доказывает высокий уровень организации выборов президента Казахстана в Павлодарской области, а также говорит об ответственном отношении павлодарцев к этому значимому для всей страны событию.

Согласна с коллегой и наблюдатель от партии ОСДП, доверенное лицо кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева – Ажар Сагандыкова. В день голосования она работала в составе мобильной группы – посещала разные участки, где находились около ста наблюдателей-однопартийцев.

"Мы не вмешиваемся в выборный процесс, но видим, как оперативно решают такие вопросы члены избирательной комиссии. Кстати, к нам поступало несколько звонков от павлодарцев, кто из-за непогоды находится не в Павлодаре, а в другом населенном пункте, и кто не смог там проголосовать – открепительное удостоверение они не получали. Люди высказывали недовольство, но мы разъясняем, что им отказали законно", - рассказала Сагандыкова.

Работа на участках группы сотрудников корпорации "Правительство для граждан" – новшество этого года. Как пояснил Галым Шаймарданов – председатель участковой избирательной комиссии № 15, которая как раз и находится в областной библиотеке – к обеду чуть более десяти избирателей обратились за помощью в мобильный ЦОН.

А еще из нового в работе участка – это сурдопереводчик в составе комиссии: языку жестов специально обучили одного из членов, чтобы встречать и консультировать слабослышащих избирателей.

Для людей с нарушениями зрения есть особая кабина для голосования, установлены специальный компьютер, лупа, планшеты по Брайлю для работы с бюллетенем.

В Павлодарской области зафиксировали и хорошую явку населения: жители постарались пораньше исполнить свой гражданский долг, уже к десяти часам утра почти 28% избирателей региона побывали на своих участках, а к четырем часам дня этот показатель превысил 72%.