Свекловоды Казахстана в ближайшее время получат выплаты за сданный урожай

Фото: Правительство РК

Под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина в правительстве состоялось совещание по вопросам производства и стабилизации цен на основные продукты питания. В ходе обсуждения были приняты решения по обеспечению сахарных заводов оборотными средствами и выплате субсидий свекловодам.

Решением правительства в конце сентября был расширен перечень видов деятельности социально-предпринимательских корпораций в Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях, где выращивается свекла, что позволит этим корпорациям финансировать сахарные заводы для пополнения оборотных средств под льготный процент. Общая сумма льготного кредитования сахарных заводов от АО «Аграрная кредитная корпорация» составляет 25,8 млрд тенге. Кредитная линия уже открыта для завода «Ақсу қант» на сумму 15 млрд тенге и выделено через СПК «Жетісу» 1,6 млрд тенге. Меркенскому сахарному заводу предоставлена кредитная линия на 10,8 млрд. тенге. Это позволит сахарным заводам в скором времени рассчитаться со свекловодами за новый урожай.