Сверхскоростной интернет 10G в пилотном режиме запустят в Астане

Цифровизация,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Такое интернет-соединение обладает высокой скоростью передачи данных, достигающей до 10 гигабит в секунду

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице Казахстана состоялся Второй форум индустриально-инвестиционного сотрудничества «Китай – Центральная Азия». В рамках форума Huawei Technologies Kazakhstan и АО «Aстана Innovations» подписали важный меморандум о взаимопонимании, который открывает новый этап сотрудничества в области цифровых технологий и телекоммуникационной инфраструктуры Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По данным столичного акимата, этот стратегический шаг включает реализацию пилотного проекта по демонстрационному тестированию широкополосной сети 10G Huawei в Астане. Решение станет технологической основой для внедрения высокоскоростных сервисов следующего поколения, направленных на повышение качества связи, устойчивость цифровых каналов и дальнейшее развитие умных городских решений.

Проект реализуется при поддержке Управления цифровизации и государственных услуг акимата Астаны, которое курирует внедрение инновационных технологий в городскую среду и выступает связующим звеном между государственным сектором и технологическими партнерами.

«Мы гордимся тем, что вместе с Aстана Innovations можем внедрить передовые решения в цифровую инфраструктуру Казахстана. Этот проект – важный шаг в создании умных и инновационных городов, что даст Казахстану конкурентные преимущества на международной арене», – отметил Сун Ясюй, генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.

Своим мнением также поделился председатель правления АО «Aстана Innovations» Ғизат Әмірғали.

«Наше сотрудничество с Huawei открывает новые перспективы для цифрового будущего Казахстана. Мы уверены, что этот проект станет важным вкладом в развитие инновационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры страны», – отметил он.

В городской администрации добавили, что меморандум станет ключевым элементом в цифровизации Казахстана, открывая новые возможности для инновационных технологий и устойчивого развития телекоммуникационных систем.

#Астана #интернет #Huawei #10G

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