Свежим ветром веет со страниц

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Культура
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Асет Сыздыков

Как жил и чем вдохновлялся Оралхан Бокей, создавший бессмертные повести «Человек-Олень» и «Ледниковые горы»? Интересные факты из жизни писателя представили участники конференции в Астане.

фото Игоря Бургандинова

В Национальной академической библиотеке в рамках фестиваля KitapTime состоялась конференция, посвященная 80-летию Оралхана Бокея. В фойе гостей встречала книжная выставка, посвященная жизни автора. А в конференц-зале собрались писатели, поэты, драматурги, журналисты, депутаты... Многие из них дружили с Орекеном, как его многие здесь называют.

Конференция открылась поздравлением Главы государства, которое зачитал советник Президента РК, академик Бауыржан Омаров.

«Оралхан Бокей является уникальной личностью, чья творческая деятельность внесла заметный вклад в расширение горизонтов национальной культуры и духовности. Шедевры этого писателя были переведены на множество иностранных языков, а его пьесы успешно поставлены на сцене в крупнейших художественных центрах страны, завоевав серд­ца зрителей. Его творческий путь, гражданская активность и неповторимый характер всегда были вдохновением для молодых поколений», – говорится в тексте поздравления.

Модератор конференции – доктор филологических наук, профессор Сауытбек Абдрахманов – поведал о своей первой встрече с талантливым наставником.

– Это произошло в 1970 году, я был абитуриентом. Написал текст и решил отнести его в редакцию газеты «Лениншіл жас». Захожу в один из кабинетов, там сидят семь журналистов. С правой стороны парень в очках, а рядом – Орекен, я сразу его узнал и передал ему свой материал. Только хотел уйти, как он остановил меня и начал читать мой текст. «Хорошо, выйдет в печати», – сказал он. Как же я был окрылен! – рассказал профессор.

Молодой журналист написал следующий материал и снова пришел к писателю. На этот раз Оралхан Бокей сделал замечание: «Твой материал вышел в субботу. Разве тебе недос­таточно выходить раз в неделю?» На эти слова Сауытбек Абдрахманов ничего не ответил и ушел.

– Когда шел по коридору, встретил того парня в очках. Он стал утешать меня: «Ты не переживай, пишешь хорошо, но сначала поступи в университет и приходи ко мне». Этим парнем был писатель Сагат Ашимбаев, друг Оралхана Бокея, который позже стал моим старшим наставником, – заметил Сауытбек Абдрахманов.

Анализ творчества именитого писателя провел профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Сагымбай Жумагул. Спикер отметил, что человек и природа в книгах Оралхана Бокея тесно взаимосвязаны.

– Он родился на Алтае, и все его творчество пронизывает первозданная чистота, будто со страниц книг веет свежий ветер с горных вершин. Герои у него храбрые, сильные, погруженные в стихию природы и живущие по ее канонам. Так они живут в повестях «Человек-Олень», «Ледниковые горы», «Снежная девушка». Писатель работал в непростых условиях тоталитарного режима, и в его произведениях прослеживаются элементы модернизма и экзистен­циализма, – отметил профессор.

В свою очередь, председатель Комитета Сената Парламента Нурторе Жусип рассказал об удивительном путешествии с Оралханом Бокеем.

– В 1993 году в составе официальной делегации мы отправились в Индию. Помню, какое неизгладимое впечатление на Оралхана произвел Тадж-Махал. Мы неспешно любовались архитектурой дворца, а когда дошли до западной части, Оралхан вдруг остановился и начал читать Коран. До сих пор в ушах звучит его голос. Он настолько проникся индийской культурой, что записал на диктофон услышанную музыку на спектакле. «Использую в своих постановках», – пояснил он мне. К сожалению, буквально через несколько дней Оралхан ушел из жизни, – сказал Нурторе Жусип.

Воспоминаниями о мастере художественного слова поделились известные общественные деятели, писатели Турсын Журтбай, Алдан Смайыл, Шарбану Бейсенова, Казыбек Иса и другие. В рамках конференции состоялась презентация книги «Шолпандай таң алдында туып – батты», где собраны статьи и воспоминания о писателе.

Мероприятия, посвященные 80-летию Оралхана Бокея, стартовали и на родине писателя – в Катон-Карагайском районе Восточно-Казах­станской области.

#библиотека #конференция #Оралхан Бокей #KitapTime

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