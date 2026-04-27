Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства

Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее под государственную защиту и обязательное сопровождение попадали только дети, подвергшиеся насилию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане утвержден единый межведомственный алгоритм реагирования на случаи насилия, жестокого обращения и буллинга в отношении детей. Соответствующий совместный приказ принят в рамках реализации Закона РК «О профилактике правонарушений», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки. Теперь любая информация о нарушении прав ребенка запускает обязательную цепочку действий с конкретными сроками и ответственными лицами.

Главным нововведением системы стало внедрение института кейс-менеджеров, обеспечивающего персональную ответственность за каждый случай.

«За каждым выявленным инцидентом закрепляется конкретный специалист, который координирует работу всех служб и сопровождает ребенка до полного восстановления его прав. Такой подход исключает «размывание» ответственности между ведомствами и обеспечивает непрерывную поддержку пострадавшего. Правила впервые закрепляют четкие сроки реагирования: информация о факте насилия передается во все уполномоченные органы незамедлительно. В течение 1 часа данные направляются в орган по защите прав детей, в течение 1 рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни ребенка. На передачу материалов в комиссию по делам несовершеннолетних отводится не более 3 рабочих дней.  Основанием для реагирования теперь являются не только официальные обращения, но и сигналы от самих детей, данные контакт-центра «111», а также мониторинг социальных сетей и СМИ», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что к выявлению случаев подключены все ключевые структуры, включая мобильные группы и центры психологической поддержки. Помощь детям будет оказываться по единому стандарту, включающему полный пакет поддержки: медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную и правовую.

Важное изменение — под государственную защиту и обязательное сопровождение теперь попадают не только дети, подвергшиеся насилию, но и те, кто стал его свидетелем.

