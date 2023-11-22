Свитер Мэттью Перри со съемок «Друзей» выставили на продажу

Одежду американского актера Мэттью Перри , в которой он исполнял роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставили на продажу на eBay, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: www.ebay.com

Речь идет о синем свитере-поло с принтом в виде разноцветных треугольников. Продавец отметил, что данный предмет гардероба изготовили специально для телезвезды, в котором он снимался для одного из эпизодов хита NBC в 1994 году.

Согласно объявлению, вещь 30-летней давности находится в хорошем состоянии вопреки своему возрасту. Стоимость свитера составляет 8,4 тысячи долларов.