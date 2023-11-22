Свитер Мэттью Перри со съемок «Друзей» выставили на продажу
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Одежду американского актера Мэттью Перри, в которой он исполнял роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставили на продажу на eBay, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Речь идет о синем свитере-поло с принтом в виде разноцветных треугольников. Продавец отметил, что данный предмет гардероба изготовили специально для телезвезды, в котором он снимался для одного из эпизодов хита NBC в 1994 году.
Согласно объявлению, вещь 30-летней давности находится в хорошем состоянии вопреки своему возрасту. Стоимость свитера составляет 8,4 тысячи долларов.