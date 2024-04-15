Свободные емкости для приема паводковых вод готовят в каналах Атырау

В регионе усилили правотивопаводковые работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы
На четырех каналах филиала «Казводхоза» по Атырауской области готовят свободные емкости для приема паводковых вод.
«В частности, вода, собранная для поливного периода в каналах Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын, направляется в Каспий. В результате канал Соколок может принять 2 млн кубометров воды, канал Сарыозек – 3 млн кубометров, канал Баксай – 7 млн кубометров, а канал Нарын – 4,5 млн кубометров воды», - констатировали в ведомстве.
Кроме того, «Казводхозом» проведены дноуглубительные работы на 5 км канала Сарыозек. Также рядом с каналом строится 50-километровая плотина, а для укрепления защиты берег канала дополнительно приподнят мешками на 4-5 метров.