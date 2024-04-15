Свободные емкости для приема паводковых вод готовят в каналах Атырау

В регионе усилили правотивопаводковые работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На четырех каналах филиала «Казводхоза» по Атырауской области готовят свободные емкости для приема паводковых вод.

«В частности, вода, собранная для поливного периода в каналах Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын, направляется в Каспий. В результате канал Соколок может принять 2 млн кубометров воды, канал Сарыозек – 3 млн кубометров, канал Баксай – 7 млн кубометров, а канал Нарын – 4,5 млн кубометров воды», - констатировали в ведомстве.

Кроме того, «Казводхозом» проведены дноуглубительные работы на 5 км канала Сарыозек. Также рядом с каналом строится 50-километровая плотина, а для укрепления защиты берег канала дополнительно приподнят мешками на 4-5 метров.