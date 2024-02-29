Своя ферма, своя торговля

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Рысбек Жантыкеев

Сделать шаг, который получается не у всех фермеров, удалось трудолюбивой семье из Аршалы.

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Бизнес семьи Кусаиновых из села Аршалы одноименного района Акмолинской области начинался с небольшого подворья, в котором она держала скот и домашнюю птицу – кур и гусей.

Это было начало трудных девяностых, когда многие определяли свой дальнейший путь, и Кусаиновы тоже сделали выбор. Глава семьи Вячеслав Рамазанович возил выращенное мясо на рынки Темиртау и Караганды, и это помогало сводить концы с концами. Первые заработанные средства дали стимул для дальнейшего увеличения поголовья домашней скотины, расширения мясной направленности домашнего бизнеса.

Как рассказала супруга главы хозяйства Марина Кусаинова, с начала основания семейной фермы минуло тридцать лет. За это время от разведения и откорма скота предприимчивому семейству удалось перейти на более высокий уровень хозяйствования: в отличие от многих коллег-фермеров Кусаиновы смогли сделать следующий шаг – обзавес­тись помещением и запустить в нем цех по изготовлению мясных полуфабрикатов, а затем – открыть собственный семейный магазин по их продаже.

Хозяйка показала выставленную на витринах продукцию цеха полуфабрикатов – манты, пельмени, купаты, шашлыки... Еще есть большой выбор свежего мяса. Как выяснилось, все это пользуется устойчивым спросом у местных жителей и гостей села.

Большой объем распродаж приходится на летнее время, когда в район приезжают отдыхающие. В целом семейный бизнес дает постоянную работу 11 односельчанам, и это можно считать еще одним немаловажным показателем.

В минувшем году Кусаиновы стали участниками республиканской программы «Ауыл аманаты». Они решили воспользоваться возможнос­тями, которые она предоставляет жителям сельских территорий, модернизировать животноводчес­кую ферму.

На средства, полученные в рамках программы, сельские предприниматели смогли обновить имеющуюся животноводческую базу, закупить 20 голов КРС и корма на зиму, которая выдалась нынче щедрой на бураны, снегопады и крепкие морозы.

Вот и нынче, накануне моего приез­да в Аршалы, непогода бесновалась несколько дней. Замело все дороги к ферме, так что проехать к ней на машине не удалось. По словам хозяев, скот благополучно проходит зимовку, кормов для этого достаточно.

Говоря о семье фермеров Кусаи­новых, стоит упомянуть о том, что она интернациональная. Глава семейства – казах, его супруга – армянка. Двое из трех сыновей также создали интернациональные семьи. Молодое поколение не уехало из родных мест в город, осталось и включилось в общее семейное дело. С ним и связывают Кусаиновы-старшие дальнейшее развитие семейного бизнеса.

Они смогли занять свою нишу на местном рынке продовольствия, наметить вектор дальнейшего развития, теперь – только работать.

#фермеры #бизнес #Аршалы #Кусаиновы

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