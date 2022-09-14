Свыше 100 человек стали жертвами очередной финпирамиды в Алматы

В городе Алматы выявили финансовую пирамиду под видом инвестиционной компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по городу Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды ТОО «Qozgan inc.», замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке Казахстана.

«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней.

Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается», – проинформировали в АФМ.

В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев.