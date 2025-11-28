Свыше 100 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Акмолинской области

Здравоохранение
96
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

За 10 месяцев нынешнего года в регионе выявлено 108 новых случаев ВИЧ-инфекции — более 80 % случаев приходятся на незащищенные половые контакты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают специалисты, ВИЧ-инфекция находится под контролем, если человек знает свой статус и получает вовремя лечение.

Cовременное лечение позволяет женщинам, живущим с ВИЧ, рожать здоровых детей при своевременном наблюдении и соблюдении рекомендаций врачей. Положительные результаты достигнуты за счет раннего тестирования беременных женщин, охвата антиретровирусной терапией и постоянного медицинского сопровождения.

В период беременности особенно важно пройти двукратное тестирование на ВИЧ на сроках 10-12 и 28-30 недель. Это связано с «серологическим окном», когда вирус уже присутствует в орагнизме, но тесты могут не выявить его из-за отсутствия антител. В случае подтверждения диагноза антиретровирусная терапия назначается незамедлительно и предоставляется государством бесплатно. На начало ноября 2025 года в регионе наблюдаются 6 беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом. За год прошло 17 родов, а 9 детей сняты с учета как полностью здоровые.

Медики подчеркивают: преодоление страха и предвзятости по отношению к людям, живущим с ВИЧ, напрямую влияет на эффективность профилактики. Чем меньше дискриминации, тем больше людей готовы тестироваться, консультироваться и начинать лечение.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в регионе проходят информационные мероприятия, акции с экспресс-тестированием и встречи с молодежью. По словам заведующей профилактическим отделом Асель Балтабаевой, центр активно сотрудничает с молодежными центрами здоровья, общественными организациями и образовательными учреждениями, продвигая ответственное отношение к своему здоровью и толерантность в обществе.

С начала года в области провели 15 профилактических акций, в которых приняли участие 1 300 человек, 305 из них прошли экспресс-тестирование. Активно используется наружная реклама и медиаматериалы — аудио- и видеоролики, баннеры.

В 2025 году Всемирный день борьбы со СПИД проходит под лозунгом «От вызовов – к преобразованиям в ответе на ВИЧ». Он призван напомнить о необходимости сохранять достигнутый прогресс и усиливать меры по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.
 

 

#лечение #профилактика #ВИЧ-инфекции

