Свыше 1,3 тыс. паломников умерли во время хаджа в этом году

Более 1,3 тыс. паломников умерли в этом году во время хаджа по священным для мусульман местам в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в воскресенье вечером в эфире саудовского телеканала "Аль-Ихбария" министр здравоохранения королевства Фахд аль-Джаладжиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: bangkokbook.ru

«Во время хаджа умерли от естественных причин 1 301 паломник, более 83% из них не были зарегистрированы», - отметил он.

Министр рассказал, что 95 больных паломников, которые не были зарегистрированы, еще остаются на лечении в больницах королевства, некоторых из них пришлось перевезти авиацией на лечение в столицу Эр-Рияд.

Всего за время хаджа, отметил он, медики Саудовской Аравии оказали паломникам экстренную медицинскую помощь 30 тысяч раз, 6,5 тысячи койкомест были развернуты в местах прохождения обрядов.

Хадж в Саудовской Аравии завершился в конце недели.