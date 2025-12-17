Свыше 1500 учащихся образовательных учреждений стали лауреатами международных конкурсов

Образование
60
Дана Аменова
специальный корреспондент

В текущем учебном году на подготовку кадров в сфере культуры выделено 1 647 грантов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году более 1500 учащихся и студентов образовательных организаций МКИ стали победителями престижных республиканских и международных конкурсов и фестивалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Система образования в сфере культуры продолжает уверенно развиваться, показывая положительную динамику и высокие результаты на всех уровнях.

На сегодня в образовательных организациях МКИ обучаются более 10 тысяч человек, в том числе 5 603 студента вузов и 5 061 учащийся школ и колледжей. Это свидетельствует о неизменном интересе молодёжи к творческим профессиям и высоком уровне подготовки, которые обеспечивают организации системы МКИ.

В текущем учебном году на подготовку кадров в сфере культуры выделено 1 647 грантов, среди них: 905 – на программы бакалавриата, 166 – магистратуры, 26 – докторантуры, 550 – на техническое и профессиональное образование. Это наглядно демонстрирует поступательный рост государственной поддержки.

Особую гордость вызывает тот факт, что более 1500 учащихся и студентов образовательных организаций МКИ стали победителями престижных республиканских и международных конкурсов и фестивалей, таких как «Орфей» (Россия), «Славянский базар», «Северная рапсодия» (Россия), Grand Art Express (Китай), Eurasia Piano Forum, и международные конкурсы скрипачей во Франции и Казахстане.

Показательным примером является победа выпускницы Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова Алмагуль Батталиевой, завоевавшей Гран-при XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

Кроме того, достигнуты договорённости с инвесторами ведущих строительных компаний, готовыми возвести новые здания для трёх специализированных школ Министерства культуры и информации.

В министерстве подчеркнули, что не менее значимым результатом образовательной деятельности стало профессиональное признание педагогов. В этом году 13 преподавателей организаций сферы культуры удостоены государственных наград, таких как «Құрмет», «Парасат», «Қазақстанның халық әртісі».

#Образование #лауреаты #МКИ #конкурсы

