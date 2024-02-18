Свыше 16 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из столицы

За ночь коммунальные службы вывезли из столицы более 1,2 тыс. грузовиков снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, буран и мороз.

В снегоуборочных работах с утра 18 февраля задействованы более 2,2 тыс. дорожных рабочих и почти 1,3 тыс. единиц спецтехники.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

За прошедшую ночь с 17 на 18 февраля из города вывезли более 16 тысяч кубометров снега, на полигоны совершили более 1,2 тыс. рейсов.

С начала зимнего периода свыше 347 тыс. рейсов вывезли из столицы более 4,7 млн кубометров снега.