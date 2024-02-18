Свыше 16 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из столицы

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За ночь коммунальные службы вывезли из столицы более 1,2 тыс. грузовиков снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, буран и мороз.

В снегоуборочных работах с утра 18 февраля задействованы более 2,2 тыс. дорожных рабочих и почти 1,3 тыс. единиц спецтехники.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

За прошедшую ночь с 17 на 18 февраля из города вывезли более 16 тысяч кубометров снега, на полигоны совершили более 1,2 тыс. рейсов.

С начала зимнего периода свыше 347 тыс. рейсов вывезли из столицы более 4,7 млн кубометров снега.

#Астана #снегоуборка

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