Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом

На отдых в пришкольных лагерях с питанием и на оздоровление детей из малообеспеченных и многодетных семей в загородных лагерях из местного бюджета предусмотрено около 660 млн тенге.

– В организации отдыха детей в загородных лагерях большую помощь оказывает общественный фонд «Қазақстан халқына». Благодаря его поддержке их посетили 1 715 отличников учебы и участников различных конкурсов и состязаний, – отметила руководитель отдела областного управления образования Гульзира Дарибаева.

Сменить обстановку на время каникул получили возможность и 69 воспитанников Областного центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они будут находиться в лагере «Бериккара» в Жуалынском районе практически до конца августа.

– Недавно из алматинского оздоровительного центра «Бөбек» вернулись 10 ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Там они провели 20 дней. Пять отличников учебы и победителей различных соревнований стали участниками международного культурно-познавательного форума «Дети Содружества», прошедшего в городе Чолпон-Ате Кыргызской Республики, – сказала Гульзира Дарибаева.

В республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» поправили свое здоровье и с пользой провели досуг более 140 отличников и победителей конкурсов и соревнований. Участниками республиканских состязаний по десяти видам спорта в Национальной школьной лиге, проводимых в Астане, Семее и Кызылорде, стали 413 жамбылских учащихся 5–11-х классов. Кроме того, в XII летней гимназиаде школьников Казахстана по 49 видам спорта участвуют около 570 победителей области. Соревнования проходят в Астане, Алматы, Туркестане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Щучинске, Актобе, Костанае, Лисаковске, Шымкенте и Уральске.

Свыше 10 тыс. детей были задействованы в работе детско-юношеской организации «Жас Улан». Десятки тысяч ребят заняты на площадках 430 школ в группах по озеленению, благоустройству и экологическому воспитанию в акции «Таза Қазақстан», а также в различных тематических кружках. Еще около 7 тыс. учащихся во время экскурсий смогли посетить знаковые исторические места, памятники культуры.

Большое внимание уделяется и обеспечению безопасности детей в лагерях. Их периодически проверяют правоохранительные органы. Как сообщили в департаменте полиции области, начальники районных отделов проводят разъяснительные беседы с несовершеннолетними, которые касаются различных тем, в том числе запрещенных ночных прогулок, купания в неустановленных местах, рисков дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники батальона патрульной полиции следят за безопасной перевозкой детей-пассажиров. Автобусы сопровождают патрульные автомобили. Ювенальная полиция составила специальный график дежурств, согласно которому сотрудники посещают лагеря два раза в неделю.

Недавно загородные лагеря области посетила депутат Мажилиса Парламента Гульдара Нурумова. Так, учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлақ» в селе Гродеково Жамбылского района работает круглый год. Ребята находятся там 15 дней летом и 20 дней зимой, в учебное время с ними работают педагоги. По мнению Гульдары Нурумовой, это один из лучших кемпингов в стране, который расположен в живописном месте. К сожалению, центр рассчитан только на 50 человек, и было бы хорошо, если такие лагеря могли принимать до 100 детей.