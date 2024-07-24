Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом

Общество
259
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Большая часть учащихся 1–10-х классов уже смог­ла провести время в пришкольных учебно-развлекательных и загородных оздоровительных лагерях. По информации областного управления образования, в 405 пришкольных лагерях, а также на площадках средних учебных заведений отдыхают более 165 тыс. детей. Плюс к этому 4 985 учащихся изъявили желание отдохнуть в пришкольных палаточных и юрточных лагерях, и 4 979 юных жамбылцев – в семи загородных оздоровительных лагерях, расположенных в Жуалынском, Таласском, Меркенском, Кордайском и Жамбылском районах.

фото предоставлено областным управлением образования

На отдых в пришкольных лагерях с питанием и на оздоровление детей из малообеспеченных и многодетных семей в загородных лагерях из местного бюджета предусмотрено около 660 млн тенге.

– В организации отдыха детей в загородных лагерях большую помощь оказывает общественный фонд «Қазақстан халқына». Благодаря его поддержке их посетили 1 715 отличников учебы и участников различных конкурсов и состязаний, – отметила руководитель отдела областного управления образования Гульзира Дарибаева.

Сменить обстановку на время каникул получили возможность и 69 воспитанников Областного центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они будут находиться в лагере «Бериккара» в Жуалынском районе практически до конца августа.

– Недавно из алматинского оздоровительного центра «Бөбек» вернулись 10 ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Там они провели 20 дней. Пять отличников учебы и победителей различных соревнований стали участниками международного культурно-познавательного форума «Дети Содружества», прошедшего в городе Чолпон-Ате Кыргызской Республики, – сказала Гульзира Дарибаева.

В республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» поправили свое здоровье и с пользой провели досуг более 140 отличников и победителей конкурсов и соревнований. Участниками республиканских состязаний по десяти видам спорта в Национальной школьной лиге, проводимых в Астане, Семее и Кызылорде, стали 413 жамбылских учащихся 5–11-х классов. Кроме того, в XII летней гимназиаде школьников Казахстана по 49 видам спорта участвуют около 570 победителей области. Соревнования проходят в Астане, Алматы, Туркестане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Щучинске, Актобе, Костанае, Лисаковске, Шымкенте и Уральске.

Свыше 10 тыс. детей были задействованы в работе детско-юношеской организации «Жас Улан». Десятки тысяч ребят заняты на площадках 430 школ в группах по озеленению, благоустройству и экологическому воспитанию в акции «Таза Қазақстан», а также в различных тематических кружках. Еще около 7 тыс. учащихся во время экскурсий смогли посетить знаковые исторические места, памятники культуры.

Большое внимание уделяется и обеспечению безопасности детей в лагерях. Их периодически проверяют правоохранительные органы. Как сообщили в департаменте полиции области, начальники районных отделов проводят разъяснительные беседы с несовершеннолетними, которые касаются различных тем, в том числе запрещенных ночных прогулок, купания в неустановленных местах, рисков дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники батальона патрульной полиции следят за безопасной перевозкой детей-пассажиров. Автобусы сопровождают патрульные автомобили. Ювенальная полиция составила специальный график дежурств, согласно которому сотрудники посещают лагеря два раза в неделю.

Недавно загородные лагеря области посетила депутат Мажилиса Парламента Гульдара Нурумова. Так, учебно-оздоровительный центр «Мөлдір бұлақ» в селе Гродеково Жамбылского района работает круглый год. Ребята находятся там 15 дней летом и 20 дней зимой, в учебное время с ними работают педагоги. По мнению Гульдары Нурумовой, это один из лучших кемпингов в стране, который расположен в живописном месте. К сожалению, центр рассчитан только на 50 человек, и было бы хорошо, если такие лагеря могли принимать до 100 детей.

#дети #отдых #лето #каникулы #детский лагерь

Популярное

Все
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Многосторонний авторитет Казахстана
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Республика должна полностью обеспечивать себя базовыми видами продовольствия
В автосалоне Кокшетау пытались продать автомобиль с дефектом
Перспективы сотрудничества с Женской организацией ОИС обсудили в МКИ
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Boa sorte, казахстанцы!
Слушать и быть услышанными
Даже спустя время иск рассмотрен в пользу потребителя
Детский лагерь построили в Аулиекольском районе
Оплата за проезд чуть не стала громким судебным разбирательством
Ключи от новых домов получили еще 57 семей
Стартовала VII Международная полевая олимпиада юных геологов
Как IT-технологии отразились на уровне жизни граждан
Откуда в Атырауской области бугры Бэра и почему они будоражат умы исследователей
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Стал уютным заброшенный пляж
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
Капитанская дочка – сноха казахского народа
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Наступила эпоха «средних держав»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024

Читайте также

300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Перспективы сотрудничества с Женской организацией ОИС по ра…
12-летняя школьница родила в Павлодаре
Мужчины и женщины могут на равных условиях усыновлять детей…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]