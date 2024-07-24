Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
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Большая часть учащихся 1–10-х классов уже смогла провести время в пришкольных учебно-развлекательных и загородных оздоровительных лагерях. По информации областного управления образования, в 405 пришкольных лагерях, а также на площадках средних учебных заведений отдыхают более 165 тыс. детей. Плюс к этому 4 985 учащихся изъявили желание отдохнуть в пришкольных палаточных и юрточных лагерях, и 4 979 юных жамбылцев – в семи загородных оздоровительных лагерях, расположенных в Жуалынском, Таласском, Меркенском, Кордайском и Жамбылском районах.