С 24 апреля более 800 курсантов Академии Национальной гвардии МВД РК в четыре смены круглосуточно укрепляют дамбы и сооружают защитные рубежи, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

К ним присоединились 400 военнослужащих воинской части 6637, которые также несут службу посменно.

На сегодняшний уже заготовлено свыше 200 тысяч мешкотар с инертными материалами. К слову, длина возведенной дамбы превышает 2 километра. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и защиты жителей села Тепличное Северо-Казахстанской области от возможных природных катаклизмов.

Для поддержки гвардейцев, силами женщин-военнослужащих организованы пункты питания и обогрева. Это позволяет военнослужащим сохранять силы и здоровье в непростых условиях круглосуточной службы.

Работы продолжаются.