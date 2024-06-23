Свыше 25 тыс. казахстанцев прошли плановую вакцинацию против клещевого энцефалита

Здравоохранение
3

Для защиты населения имеется около 29 тыс. доз вакцины, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

С начала года 25 598 человек, или 100% целевой группы, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита, сообщает Минздрав РК.

Плановой вакцинации подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания: лесники, егери, геологи и охотники.

В целях профилактики клещевого энцефалита в случае укуса насекомого применяется клещевой иммуноглобин. Препарат назначается врачом только после осмотра при обращении в медицинскую организацию.

С начала года 7547 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. 92% от числа укушенных в профилактических целях получили клещевой иммуноглобулин.

На сегодняшний день для продолжения вакцинации и обеспечения защиты населения в наличии имеется около 29 тысяч доз вакцины и порядка 44 литров иммуноглобулина.

Заражение клещевым энцефалитом происходит преимущественно в природных условиях на эндемичных территориях.

#вакцинация #Минздрав РК #клещевой энцефалит

Популярное

Все
Пожар в высотке близ «Хан Шатыр»: названа предварительная причина возгорания
Токаев: «Госслужащим отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана»
Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Олимпиада: Казахстан будет представлен в спортивном скалолазании
Доходы домохозяйств от животноводства за год снизились на 26% в РК
Тенге упал к доллару до минимума с осени 2023 года
Остров Капри: запрет туризма из-за нехватки питьевой воды
Лучники Казахстана одержали историческую победу на Кубке мира
Польша рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией
Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям
Бибисара Асаубаева первенствовала на Swiss Queens Wednesday
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Определены победители первой республиканской геологической универсиады
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии
Euro-2024: Италия, Испания и Венгрия одержали победы
Астана и Сеул возобновили прямое авиасообщение
В Казахстане отмечают День отца
Обряд жертвоприношения от имени главы государства совершен на Курбан айт
Токаев: «Курбан айт олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахский – язык чувств
День медицинского работника отмечается в Казахстане
Главы МИД стран ОДКБ соберутся на следующей неделе в Алматы
Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником
Бектенов: «Курбан айт напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии и великодушии»
Борьба с саранчой: в Туркестанской области защитные мероприятия завершены
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Сотни тысяч французов протестуют против ультраправых
Редкие рукописи Корана представлены в Алматы
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык

Читайте также

Порядок распределения квот и расходов на ЭКО предложили пер…
Чем опасна пищевая соль, рассказали эксперты
Проблемы здравоохранения подняли на площадке «Дәрігер Talks…
Ерхат Искалиев досрочно освобожден от должности председател…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]