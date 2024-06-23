Свыше 25 тыс. казахстанцев прошли плановую вакцинацию против клещевого энцефалита

Для защиты населения имеется около 29 тыс. доз вакцины, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

С начала года 25 598 человек, или 100% целевой группы, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита, сообщает Минздрав РК.

Плановой вакцинации подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания: лесники, егери, геологи и охотники.

В целях профилактики клещевого энцефалита в случае укуса насекомого применяется клещевой иммуноглобин. Препарат назначается врачом только после осмотра при обращении в медицинскую организацию.

С начала года 7547 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. 92% от числа укушенных в профилактических целях получили клещевой иммуноглобулин.

На сегодняшний день для продолжения вакцинации и обеспечения защиты населения в наличии имеется около 29 тысяч доз вакцины и порядка 44 литров иммуноглобулина.

Заражение клещевым энцефалитом происходит преимущественно в природных условиях на эндемичных территориях.