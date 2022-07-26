Свыше 25 тысяч старшеклассников Павлодарской области смогут освоить востребованные профессии

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область провел совещание по реализации Программы повышения доходов населения до 2025 года. Участие в нем приняли представители центральных и местных государственных органов, институтов развития, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В рамках Комплексного плана в Павлодарской области создана экосистема по профориентации школьников. Проект «Атлас новых профессий», нацеленный на помощь учащимся в выборе будущей профессии, дает им также возможность идти в ногу со временем на рынке труда. Так, за прошедший учебный год уже проведена профессиональная диагностика 20 тысяч старшеклассников.

«Программа, прежде всего, нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости. В целом, в обрабатывающей промышленности будет реализовано 713 проектов с созданием более 126 тысяч новых рабочих мест. Вокруг 50 крупных предприятий будут создаваться пояса малого и среднего бизнеса, это позволит увеличить доходы субъектов предпринимательства, получить гарантированный сбыт товара, повысить производительность», – сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках программы особое внимание уделяется вопросам развития компетенций у молодежи, повышению их занятости, развитию навыков у работающих граждан, в том числе социально уязвимых слоев населения.

«В новом учебном году во всех школах региона вводится штатная единица педагога-профориентатора, усиливается работа колледжей и Центров актуальных профессий, в том числе представителей молодого поколения. В 15 колледжах региона внедряется обучение по 15 новым и 25 обновленным профессиям», – рассказала руководитель областного управления образования Самал Айтказина.

В целом, внедрение непрерывного образования даст возможность будущим специалистам принять правильное решение в выборе профессии.

Ералы Тугжанов отметил, что Атлас новых профессий также станет главным ориентиром как для выпускников, так и для работодателей. Пилотный проект, реализуемый в регионе, должен стать успешным примером для остальных областей страны.

Добавим, сегодня в регионе действуют 14 центров актуальных профессий, работающих по принципу «одного окна», с охватом до 5 тысяч человек, в том числе молодежи NEET. Около 2,5 тысячи представителей этой категории ждет стажировка в крупнейших промышленных предприятиях региона.

«Также в Павлодарской области организованы мобильные центры занятости – ими осуществлено 237 выездов по отдаленным селам, охвачено более 9 тысяч человек. С начала года в области создано более 10 тысяч рабочих мест, более половины (54%) – постоянные. Переформатирована работа центров занятости по аналогии с крупными HR-агентствами», – отметила заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова.

Всего в 2022 году в стране планируется создание 16,3 тысячи новых рабочих мест за счет реализации 165 инвестпроектов. Ожидается, что наибольший прирост занятости произойдет в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

По итогам рабочей поездки в Павлодарскую область в начале текущего года заместитель Премьер-министра Е. Тугжанов дал ряд поручений по обеспечению комплексного сопровождения семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Сегодня в Ситуационном центре на базе акимата области в пилотном режиме можно наглядно видеть данные по социальному статусу семьи. Проект реализуется Министерством труда и социальной защиты населения и апробируется во всех регионах страны. Павлодарская область – один из первых регионов, имеющих высокий уровень готовности к реализации проекта в проактивном формате.

По итогам совещания Е. Тугжанов дал ряд поручений. Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента следует продолжить внедрение Атласа новых профессий. Вице-премьер подчеркнул, что реализация программы находится на постоянном контроле.