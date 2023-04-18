Свыше 30 млрд тенге ущерба нанесли казахстанцам застройщики за последние 2 года

Под председательством генерального прокурора Казахстана Берика Асылова состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа РК.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

В совещании участвовали министр индустрии и инфраструктурного развития, аким Астаны, председатели Комитета по делам строительства, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы», прокуроры регионов, начальники полиции и курирующие заместители акимов областей.

Берик Асылов напомнил, что на совещании по развитию столицы в начале года глава государства поручил предусмотреть новые подходы по усилению госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, ужесточению ответственности строительных компаний.

«За последние 2 года органы следствия возбудили 20 уголовных дел, осуждено 16 человек. Эти застройщики причинили ущерб казахстанцам более чем на 30 млрд тенге.

К административной ответственности за незаконный сбор денег казахстанцев привлекли свыше 300 компаний со штрафом на 250 млн тенге.

Сейчас по стране осталось достроить 44 дома, большинство из них в столице – 16. Они финансируются за счет государства», – поделились статистикой в ведомстве.

Генпрокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих деньги в обход закона под видом других договоров – предварительных, намерений, инвестиций и тому подобное.

По закону же застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях: при наличии договора с Казахстанской жилищной компанией, а также разрешения акимата.

«Разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора. Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве», – обозначили в ГП.

По итогам совещания Асылов поручил Комитету по делам строительства разработать единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.

Перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца года.

В свою очередь, Мининдустрии требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.

Глава надзорного ведомства поручил сотрудникам и контролирующим органам внимательно следить за действиями строительных компаний и при нарушениях реагировать быстро, чтобы граждане не пострадали.