Свыше 30 млрд тенге ущерба нанесли казахстанцам застройщики за последние 2 года

Под председательством генерального прокурора Казахстана Берика Асылова состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа РК.
В совещании участвовали министр индустрии и инфраструктурного развития, аким Астаны, председатели Комитета по делам строительства, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы», прокуроры регионов, начальники полиции и курирующие заместители акимов областей.
Берик Асылов напомнил, что на совещании по развитию столицы в начале года глава государства поручил предусмотреть новые подходы по усилению госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, ужесточению ответственности строительных компаний.
«За последние 2 года органы следствия возбудили 20 уголовных дел, осуждено 16 человек. Эти застройщики причинили ущерб казахстанцам более чем на 30 млрд тенге.
К административной ответственности за незаконный сбор денег казахстанцев привлекли свыше 300 компаний со штрафом на 250 млн тенге.
Сейчас по стране осталось достроить 44 дома, большинство из них в столице – 16. Они финансируются за счет государства», – поделились статистикой в ведомстве.
Генпрокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих деньги в обход закона под видом других договоров – предварительных, намерений, инвестиций и тому подобное.
По закону же застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях: при наличии договора с Казахстанской жилищной компанией, а также разрешения акимата.
«Разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора. Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве», – обозначили в ГП.
По итогам совещания Асылов поручил Комитету по делам строительства разработать единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.
Перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца года.
В свою очередь, Мининдустрии требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.
Глава надзорного ведомства поручил сотрудникам и контролирующим органам внимательно следить за действиями строительных компаний и при нарушениях реагировать быстро, чтобы граждане не пострадали.