Свыше 30 тонн бензина под видом растворителя пытались вывезти из Казахстана

Из Казахстана в Кыргызстан пытались вывезти 34 тонны незаявленного в товаросопроводительных документах бензина. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Каzpravda.kz.

4 июня 2022 года работники Департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с Пограничной службой КНБ при пересечении казахстанско-кыргызской границы через автомобильный пункт пропуска «Айша-биби» задержали грузовик, перевозивший бензин марки АИ-92 под видом растворителя.

«По предварительным данным, общая стоимость перевозимого бензина составляет порядка 6 млн тенге. При этом в целях сокрытия перевозимого груза отправителем оформлены товаросопроводительные документы на перевозку растворителя на сумму 2,1 млн тенге.

По результатам физико-химических исследований, проведенных Центральной таможенной лабораторией Комитета государственных доходов, подтвердился факт перевозки бензина марки АИ-92 под видом растворителя», – сообщили в КГД.

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» правом реализации нефтепродуктов за пределы Казахстана обладают исключительно производители нефтепродуктов и поставщики нефти. По факту будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Казахстана, резюмировали в комитете.