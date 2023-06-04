Свыше 30 тысяч жителей Актюбинской области одновременно исполнили гимн

Гимн в исполнении 30 тысяч человек прозвучал во всех районах Актюбинской области в День государственных символов РК, передает Кazpravda.kz.
30 тысяч актюбинцев исполнили гимн Казахстана одновременно. Он прозвучал в международном аэропорту, на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах, на рынках и предприятиях области.
В честь праздника в парке был организован творческий конкурс кондитеров на тему "Менің Қазақстаным – Менің Рәміздерім".
Сладкую продукцию на патриотическую тематику представили 40 кондитеров.
Мастера кисти, принявшие участие в конкурсе художников, представили свои работы на 50-метровом полотне.
В общей сложности, в День государственных символов в регионе прошло более 200 культурно-массовых, спортивных и других мероприятий.