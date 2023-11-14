Свыше 5 тыс. стихийных свалок обнаружено посредством космомониторинга

МЦРИАП РК начал работу по реализации космического мониторинга твердых бытовых отходов в 2018 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: wasteopen.gharysh.kz

Для обеспечения возможности использования результатов космического мониторинга создан специализированный геосервис https://waste.gharysh.kz/, представляющий собой веб-сайт с картами, обеспечивающий государственные службы и организации мониторинговой информацией по местам складирования отходов.

Также, на геосервисе доступны важные следующие инструменты: возможность вывода обобщенной статистической информации по определенным критериям (тип свалки, дата снимка, территориальная принадлежность, департамент и др.); возможность внесения отзывов сотрудниками департаментов экологии о ликвидации отходов. Полученные данные прослеживаются Комитетом экологического регулирования и контроля, а также над работой утилизации отходов занимаются территориальные департаменты экологии совместно с местными исполнительными органами.

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» проводит космический мониторинг мест размещения отходов производства и потребления, который охватывает 39 зон интереса (включающие в себя города республиканского значения, областные центры, крупные населенные пункты, национальные природные парки Баянаул, Каракаралинск с радиусом охвата от 10 до 50 км) и покрывает площадь более 272 тысяч кв.км. При мониторинге используют снимки высокого пространственного разрешения с отечественного космического аппарата KazEOSat-1.

Ежегодно период мониторинга происходит с марта по сентябрь месяц. Определить места размещения отходов возможно исключительно в теплый период времени т.к. снимки покрытые снегом не подходят для мониторинга.

По результатам космического мониторинга выявлено 5552 несанкционированных свалок, 688 санкционированных свалок и 393 нарушений границ полигонов. Выявленные объекты отходов ежедневно публикуются на геосервисах министерства экологии и природных ресурсов РК http://www.waste.gharysh.kz / и http://www.wasteopen.gharysh.kz / (далее – Геосервис) и доступны в режиме онлайн.

Полученные данные посредством геосервиса, прослеживаются комитетом экологического регулирования и контроля МЭПР РК, а также над работой утилизации отходов занимаются территориальные департаменты экологии совместно с местными исполнительными органами.

Ежегодно количество стихийных свалок уменьшается, но население бросает мусор в привычные им места и через некоторое время вновь появляются стихийные свалки.

Зачастую население может просто не осознавать вреда, который они наносят окружающей среде, или иметь недостаточную информацию о правильных способах утилизации отходов.

Также, недостаток инфраструктуры для утилизации отходов может быть причиной возникновения стихийных свалок. Если в регионе отсутствуют достаточные мусоросборочные пункты, перерабатывающие заводы или системы утилизации, население может быть вынуждено искать другие места для избавления от мусора. Это может привести к возникновению новых стихийных свалок.

На сегодняшний день отраслевой геосервис http://www.wasteopen.gharysh.kz доступен для каждого интернет-пользователя, который позволяют отслеживать выявленные стихийные свалки на основе космического мониторинга.