Свыше 500 тысяч доз вакцины против КВИ поступило в Казахстан

Общество
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Вакцина будет распределена по регионам.

Фото: Kazpravda.kz

О поставке вакцины "Комирнати/Омикрон" (Пфайзер) на безвозмездной основе договорились Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Минздрав Словакии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.   

В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации.

Как сообщили в Минздраве, в настоящее время в Казахстане для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" (Пфайзер, США).

Следует отметить, что Омикрон штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (Цербер).

Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которые позволяют сохранить иммунный ответ на продолжительное время.

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