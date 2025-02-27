Свыше 8 тысяч рабочих-иностранцев легализовали пребывание в Казахстане

Общество
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В целях защиты внутреннего рынка труда Минтруда ежегодно сокращает квоту на привлечение иностранной рабочей силы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) глава ведомства Светлана Жакупова рассказала о реализации миграционной политики в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

В своем выступлении министр отметила, что по итогам 2024 года целевые индикаторы Концепции миграционной политики в целом достигнуты. Вместе с тем миграционные процессы влияют на численность населения. Наибольшие потери за последние 5 лет отмечаются в Северо-Казахстанской (на 7%) и Костанайской (на 5%) областях.

«В большинстве случаев миграция носит вынужденный характер из-за снижения качества инфраструктуры регионов, условий жизнеобеспечения, отсутствия возможностей постоянной занятости и т. д. Чистый отток населения за 5 лет из трудодефицитных регионов составил 103,1 тыс. человек, при этом за счет управляемого перетока был возмещен 31% выбывшего населения», – сообщила Светлана Жакупова.

Для стимулирования переселения внедрен сертификат экономической мобильности. Переселенцам предоставлены льготные условия в получении земельных участков сельскохозяйственного назначения во временное землепользование сроком на пять лет. Субсидии, выплачиваемые переселенцам, защищены от взысканий по кредитным обязательствам перед банками и другими финансовыми организациями.

С 2024 года центрами трудовой мобильности осуществляется сопровождение семей переселенцев и кандасов для их интеграции в местное сообщество. Введены 25 новых адаптационных и интеграционных услуг, мониторинг их оказания осуществляется через Цифровую карту семьи и мобильное приложение FSM Social.

«Вместе с тем в прошлом году практически во всех регионах расселения прокуратурой установлены факты фиктивного переселения граждан на сумму свыше 1 млрд тенге. В связи с этим мы усилили требования к представлению документов при добровольном переселении для недопущения мнимых сделок с недвижимостью. При Сенате создана рабочая группа, в рамках которой прорабатываются рекомендации по совершенствованию механизма добровольного переселения, усилению государственного контроля в сфере регулирования миграционных процессов», – проинформировала Светлана Жакупова.

Министр также сообщила, что в целях защиты внутреннего рынка труда МТСЗН ежегодно сокращает квоту на привлечение иностранной рабочей силы. В целях трансфера знаний и повышения квалификации казахстанских работников расширен Перечень востребованных профессий для иностранных специалистов (с 21 до 51). Утверждены Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу. Для участников СЭЗ запущен механизм обеспечения условий по местному содержанию в кадрах.

«Активное внедрение цифровых решений в сфере миграции также позволило легализовать иностранную рабочую силу. В прошлом году, при содействии госинспекторов труда, более 8 тыс. иностранцев зарегистрировали свои трудовые договоры и легализовали пребывание в Казахстане», – добавила глава МТСЗН.

Для защиты прав граждан, выезжающих на работу за рубеж, подписаны межправительственные документы с Катаром и Великобританией. Прорабатывается вопрос заключения Соглашения с Республикой Корея. Открыты центры профессиональной и языковой подготовки в Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

 

#Минтруда #иностранцы #рабочие #легализация

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