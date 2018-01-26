Сын избил мать лопатой в Узбекистане

В Узбекистане 20-летний парень избил лопатой мать и сестру, сообщает Nuz.uz.
По информации портала, в кишлаке Кармак Бешарыкского района Ферганской области 22 января текущего года произошел вопиющий случай. 20-летний гражданин в ходе семейной домашней ссоры набросился с лопатой на своих родных.
Парень нанес несколько ударов рабочей лопатой своей 54-летней матери и родной 32-летней сестре.
Женщины были доставлены в больницу, а нападавший – задержан, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.