Сыр и кефир вопреки дефициту

Статьи
88
Елена Ульянкина

Молзаводы Карагандинской области смогут нарастить объемы производства после создания в регионе товарно-молочных ферм

фото автора

Работникам промышленных предприятий Карагандинской области сейчас, как и в советское время, за вредность выдают молоко. Считается, что оно защищает человека от воздействия токсичных веществ и даже может выводить из организма тяжелые металлы. Молоко для сотрудников вредных производств закупают в основном у местных производителей. В регионе их можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмот­ря на это, они стараются держать марку, заботясь о качест­ве и пользе своей продукции. Одно из таких предприятий – темиртауский молокозавод ТОО «Ren-Milk».

На рынке он уже 25 лет. А начиналось все в тяжелые 90-е годы, когда промышленность буквально стояла на коленях. Карметкомбинат, в отличие от остальных, работал и выпускал сталь. Металлургам было необходимо молоко, оно полагалось им за вредность. Вот и нашлись предприниматели, которые решили возродить темиртауский гормолзавод.

– Рынок тогда был «тяжелым». Супермаркеты в нашей области еще не появились. Были только маленькие магазинчики, не оборудованные холодильниками, – рассказывает директор ТОО «Ren-Milk» Василий Рычков. – Продавцы мечтали о молоке, которое не прокисает даже на солнце. Поэтому наше молоко со сроком хранения всего в три дня и кефир, который мог простоять до пяти дней, никому особо не были нужны.

С появлением супермаркетов, оснащенных современным холодильным оборудованием, стало возможным расширять ассортимент скоропортящейся продукции. Темиртауский молзавод стал производить кефир, ряженку, йогурт, сметану, творог и сыр. Заработал цех мороженого. Ассортимент товаров то расширялся, то сужался, подстраиваясь под рыночную ситуацию. Сейчас предприятие выпускает 35 видов молочной продукции.

– В чем наше конкурентное преимущество? Во-первых, в доступной цене, – рассуждает Василий Рычков. – Ее удается держать по той причине, что мы стараемся работать с оборота, а не заработать на одной конкретной позиции. Второе – это качество. Мы не используем консерванты. У наших продуктов короткие сроки хранения: у молока – до пяти суток, у кефира – до семи, у сметаны – до десяти. Это достигается более высокой температурой пастеризации. В советское время она доходила до 70 градусов, сейчас – 95.

Темиртауский молзавод выпус­кает более 10 тыс. тонн продукции в год. Чтобы осилить этот объем, необходимо получать не меньше 50 тонн сырого молока ежедневно. Летом, как правило, у переработчиков проблем с сырьем нет, а вот зимой его количество снижается в несколько раз.

– Мы собираем молоко буквально по капле. Берем его из всех доступных источников – и у населения, и у предпринимателей, и у крестьянских хозяйств, – говорит бизнесмен. – Карагандинская область – индустриальная. Молочные фермы здесь, к сожалению, не сохранились. Поэтому мы вынуждены ездить за молоком в соседние области, в частности, в Акмолинскую. В холодное время года у нас большой дефицит. Если сейчас к нам приходит по 60 тонн молока в день, то зимой – примерно 11, а его потребление населением, наоборот, растет.

Переработчик считает, что будущее за товарно-молочными фермами. Сейчас в Карагандинском регионе реализуются три проекта по их строительству. Две фермы появятся в Абайском районе и одна – в Нуринском. Они будут производить более 50 тонн молока ежедневно. А пока карагандинским предприятиям приходится покрывать дефицит за счет сухого сырья.

– Репутация сухого молока сильно подмочена, но незаслуженно. Оно бывает качественным. Отмечу тот факт, что детское питание делается только из сухого молока! – акцентирует внимание директор компании «Ren-Milk». – Раньше мы использовали сухое молоко отечественного производителя, но потом его качество упало. Мы перешли на белорусское.

Надо сказать, что темиртауский молзавод пользуется инструментами государственной поддержки бизнеса. Он берет кредиты в коммерческих банках на пополнение оборотных средств и покупку нового оборудования, а потом субсидирует ее в рамках госпрограмм. В результате ставка вознаграждения снижается до 6-7% годовых, что выгодно для бизнеса.

Кроме того, предприятие участвует в программе по субсидированию инвестиционных вложений. В его рамках Министерство сельского хозяйства частично покрывает расходы бизнеса на покупку нового оборудования. Благодаря этому инструменту молзавод получил компенсацию в 30% от стоимости новых холодильных установок, которые необходимы для охлаждения и хранения готовой продукции.

А вот региональные программы господдержки бизнеса молокоперерабатывающему предприятию недоступны. Дело в том, что все они рассчитаны на малый и средний бизнес. А ТОО «Ren-Milk» относится к субъектам крупного предпринимательства, причем только потому, что здесь работает более 400 человек. Хотя его обороты не дотягивают до показателя в 5,5 млрд тенге, который установлен для крупного предпринимательства.

Отметим, что эта проблема актуальна для предприятий перерабатывающего сектора по всему Казахстану. Ее надо решать. Получив доступ к большему количеству инструментов господдержки, товаропроизводители смогут нарастить объемы производства и заполнить рынок продукцией made in KZ.

#производство #Карагандинская область #молочная продукция #молзавод

Популярное

Все
Вплавь покоряя моря и проливы
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Овсянка, сэр!
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Сауле Казыбаева: «К плодово-ягодной отрасли привыкли относиться как к делу второстепенному»
Театр завершил сезон премьерой
Национальные парки представлены на цифровой выставке в США
Побережье Капшагая преображается
Велопробег в поддержку олимпийцев
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Сыр и кефир вопреки дефициту
Его кредо – помогать гражданам
Шымкентская республиканская школа «Жас улан» отмечает юбилей
Многопрофильная региональная больница появится в Косшы
Трое детей утонули в водоемах Северного Казахстана
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
Привлекать туристов в свои страны
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Больница начинается с приемного покоя
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Новоселов в регионе станет больше
Шымкентская республиканская школа «Жас улан» отмечает юбилей
Его кредо – помогать гражданам
Национальные парки представлены на цифровой выставке в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]