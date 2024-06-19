Сыр и кефир вопреки дефициту

Работникам промышленных предприятий Карагандинской области сейчас, как и в советское время, за вредность выдают молоко. Считается, что оно защищает человека от воздействия токсичных веществ и даже может выводить из организма тяжелые металлы. Молоко для сотрудников вредных производств закупают в основном у местных производителей. В регионе их можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмот­ря на это, они стараются держать марку, заботясь о качест­ве и пользе своей продукции. Одно из таких предприятий – темиртауский молокозавод ТОО «Ren-Milk».

На рынке он уже 25 лет. А начиналось все в тяжелые 90-е годы, когда промышленность буквально стояла на коленях. Карметкомбинат, в отличие от остальных, работал и выпускал сталь. Металлургам было необходимо молоко, оно полагалось им за вредность. Вот и нашлись предприниматели, которые решили возродить темиртауский гормолзавод.

– Рынок тогда был «тяжелым». Супермаркеты в нашей области еще не появились. Были только маленькие магазинчики, не оборудованные холодильниками, – рассказывает директор ТОО «Ren-Milk» Василий Рычков. – Продавцы мечтали о молоке, которое не прокисает даже на солнце. Поэтому наше молоко со сроком хранения всего в три дня и кефир, который мог простоять до пяти дней, никому особо не были нужны.

С появлением супермаркетов, оснащенных современным холодильным оборудованием, стало возможным расширять ассортимент скоропортящейся продукции. Темиртауский молзавод стал производить кефир, ряженку, йогурт, сметану, творог и сыр. Заработал цех мороженого. Ассортимент товаров то расширялся, то сужался, подстраиваясь под рыночную ситуацию. Сейчас предприятие выпускает 35 видов молочной продукции.

– В чем наше конкурентное преимущество? Во-первых, в доступной цене, – рассуждает Василий Рычков. – Ее удается держать по той причине, что мы стараемся работать с оборота, а не заработать на одной конкретной позиции. Второе – это качество. Мы не используем консерванты. У наших продуктов короткие сроки хранения: у молока – до пяти суток, у кефира – до семи, у сметаны – до десяти. Это достигается более высокой температурой пастеризации. В советское время она доходила до 70 градусов, сейчас – 95.

Темиртауский молзавод выпус­кает более 10 тыс. тонн продукции в год. Чтобы осилить этот объем, необходимо получать не меньше 50 тонн сырого молока ежедневно. Летом, как правило, у переработчиков проблем с сырьем нет, а вот зимой его количество снижается в несколько раз.

– Мы собираем молоко буквально по капле. Берем его из всех доступных источников – и у населения, и у предпринимателей, и у крестьянских хозяйств, – говорит бизнесмен. – Карагандинская область – индустриальная. Молочные фермы здесь, к сожалению, не сохранились. Поэтому мы вынуждены ездить за молоком в соседние области, в частности, в Акмолинскую. В холодное время года у нас большой дефицит. Если сейчас к нам приходит по 60 тонн молока в день, то зимой – примерно 11, а его потребление населением, наоборот, растет.

Переработчик считает, что будущее за товарно-молочными фермами. Сейчас в Карагандинском регионе реализуются три проекта по их строительству. Две фермы появятся в Абайском районе и одна – в Нуринском. Они будут производить более 50 тонн молока ежедневно. А пока карагандинским предприятиям приходится покрывать дефицит за счет сухого сырья.

– Репутация сухого молока сильно подмочена, но незаслуженно. Оно бывает качественным. Отмечу тот факт, что детское питание делается только из сухого молока! – акцентирует внимание директор компании «Ren-Milk». – Раньше мы использовали сухое молоко отечественного производителя, но потом его качество упало. Мы перешли на белорусское.

Надо сказать, что темиртауский молзавод пользуется инструментами государственной поддержки бизнеса. Он берет кредиты в коммерческих банках на пополнение оборотных средств и покупку нового оборудования, а потом субсидирует ее в рамках госпрограмм. В результате ставка вознаграждения снижается до 6-7% годовых, что выгодно для бизнеса.

Кроме того, предприятие участвует в программе по субсидированию инвестиционных вложений. В его рамках Министерство сельского хозяйства частично покрывает расходы бизнеса на покупку нового оборудования. Благодаря этому инструменту молзавод получил компенсацию в 30% от стоимости новых холодильных установок, которые необходимы для охлаждения и хранения готовой продукции.

А вот региональные программы господдержки бизнеса молокоперерабатывающему предприятию недоступны. Дело в том, что все они рассчитаны на малый и средний бизнес. А ТОО «Ren-Milk» относится к субъектам крупного предпринимательства, причем только потому, что здесь работает более 400 человек. Хотя его обороты не дотягивают до показателя в 5,5 млрд тенге, который установлен для крупного предпринимательства.

Отметим, что эта проблема актуальна для предприятий перерабатывающего сектора по всему Казахстану. Ее надо решать. Получив доступ к большему количеству инструментов господдержки, товаропроизводители смогут нарастить объемы производства и заполнить рынок продукцией made in KZ.