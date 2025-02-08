С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера

В Казахстане ставка по НДС должна быть дифференцированной. Об этом на встрече с бизнес-сообществом заявил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поручил Правительству дополнительно проработать вопрос изменения ставки и порога уплаты НДС. Окончательное решение, как отметил Президент, должно приниматься на основе точных расчётов, а также мнений экспертов, общественности и депутатов. Как это повлияет на экономическую ситуацию в стране, объяснил экономист, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев.

- Сапарбай Досжанович, глава государства поручил дополнительно проработать вопрос ставок и порога НДС. Чем вызвана необходимость изменения данных показателей?

- Как известно, НДС, налог на добавленную стоимость, имеет первостепенное значение для пополнения государственного бюджета. В целом, основные поступления состоят из НДС и корпоративного налога. Налог на доходы физических лиц, в основном, отражаются на областном и районном бюджете. Ситуация складывается таким образом, что у нас очень большой дефицит бюджета – 3,6 трлн тенге по итогам прошлого года. Это огромная сумма, и пока нам приходится закрывать эти потери за счёт средств Национального фонда. Но это не совсем благоприятная картина, так как мы уже лет 10 говорим о том, что необходимо прекращать данную практику. Поэтому было принято решение об увеличении доходов республиканского бюджета как раз за счёт НДС. Крупные квазигосударственные предприятия итак платят его, у них нет возможности скрывать доходы, а вот некоторые предприятия, можно сказать «экономят», за счёт того, что не совсем честно отображают КПН. Например, повышая затраты на зарплатный фонд, из-за чего подоходный налог у нас практически не поступает. Этим и вызвана необходимость пересмотра ставок НДС. Тем более, что в развитых странах, можно сказать даже во всех европейских государствах, ставка составляет 25-27%.

- Президент заявил, что ставка должна быть дифференцированной. Как это может выглядеть на практике?

- Дифференцированный НДС - это разные ставки для разных секторов экономики, товаров и продуктов. Например, у нас установлена нулевая ставка для сельского хозяйства, для кого-то 5-10%, для остальных отраслей экономики - 12%. Микро- и малый бизнес вообще освобождены, можно сказать, от уплаты данного вида налога, они оплачивают только процент от объёма выручки, они даже не стоят на регистрации по платежу НДС. А вот некоторые, например, транспорт или какие-то другие важные отрасли, которые может быть имеют высокую инвестиционную привлекательность, а также большое социальное значение, для них можно оставить невысокой ставку НДС, на уровне 10-12%. Остальные же, особенно те, кто получает высокие доходы, должны платить соразмерные налоги. В конечном счёте эти средства идут на исполнение государственных обязательств, финансирование всевозможных программ поддержки населения или на развитие инфраструктуры, которой все мы с вами ежедневно пользуемся. Как отметил глава государства, нам пора перестраиваться и адаптироваться под новые условия, ведь от этого зависит благополучие государства и, прежде всего, подрастающего поколения. На каком уровне у нас будет оказываться медицинская помощь, предоставляться образовательные услуги, по каким дорогам мы будем ездить и насколько эффективным будет государственный аппарат – всё это функционирует благодаря бюджету.

- Какие факторы, по вашему мнению, должны быть учтены при принятии решения?

- Мы видим, что Президент заинтересован в том, чтобы выслушать и учесть разные мнения по данному вопросу. А он действительно весьма щепетильный, поскольку увеличение ставки, а главное порога по НДС, в любом случае отразится на наших с вами карманах. Вероятней всего, производители заложат эти расходы в стоимость услуг и товаров, соответственно, существуют инфляционные риски. Также радует, что глава государства отметил, что предложенная ставка была завышена. В любом случае, решение должно приниматься на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Возможно, стоит растянуть этот процесс на несколько лет, постепенно повышая ставку и попутно изучая экономический эффект от данных изменений. Например, это может сказаться на конкурентоспособности некоторых отраслей, особенно ориентированных на экспорт или имеющих социальное значение. Допустим, сфера строительства жилья, мы не говорим об элитных проектах, а именно доступное жильё, общежития или квартиры для льготных категорий граждан. Стоит изучить, предусмотрев для них ставку не 20, а, условно, 16%. Также необходимо учитывать косвенный эффект, который мы будем наблюдать от увеличения НДС. Поэтому весьма справедливо, что данный вопрос будет рассматриваться в Парламенте, с учётом мнений депутатов, которые представляют интересы и бизнеса, и простого народа. Но здесь опять-таки нельзя забывать, что налоги – это обязанность предпринимателя перед государством. А власть уже на эти средства исполняет свои обязательства перед населением, такой круговорот, получается. Во всём мире 25-30% ВВП собирается для выполнения государством своих функций, у нас этот показатель на уровне 17%. Нам пора уже увеличивать налогооблагаемую базу хотя бы до 20-22%, иначе мы продолжим сталкиваться с дефицитом бюджета. Для этого важно, чтобы отраслевые ассоциации выражали мнение бизнес-сообщества, но при этом понимали необходимость данного решения.

- Касым-Жомарт Токаев заявил, что помимо изменения налоговой политики необходимо развивать собственную промышленность, постепенно уходя от сырьевой зависимости и наращивая объёмы местного содержания. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Как отметил Президент, нам нужны прорывные крупные проекты. И мы видим, что государство поддерживает предпринимателей, создавая условия для их развития. В частности, в последние годы мы наблюдаем работу по ограничению незаконных проверок и возможного давления на предприятия, декриминализованы несколько статей именно по экономическим правонарушениям, имеются различные льготы и преференции для определённых отраслей экономики. Президент, естественно, говорит правильные вещи, но наш исполнительная власть не всегда реализовывает эти инициативы в должной мере. Имеются и коррупционные риски, и, так сказать, кумовство. Поэтому в некоторых регионах вместо поддержки эффект оказывается обратным. Для развития экономики важен вклад обоих игроков – и государства, и бизнеса, где каждый должен честно и чётко исполнять возложенные на него обязательства и роли.