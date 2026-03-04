Табунщик распродавал чужой скот в Акмолинской области

Закон и Порядок
93

Первое заявление в полицию поступило в декабре 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Табунщик подозревается в крупной растрате лошадей в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предварительно установлено о причастности 32-летнего фигуранта к семи фактам, однако, полицейские не исключают, что потерпевших может быть и больше. Первое заявление в полицию поступило в декабре 2025 года. Житель c Талапкер Целиноградского района сообщил, что с вольного выпаса пропали 16 голов лошадей. Ущерб составил 5,6 миллионов тенге.

Следователи выяснили, что табунщик продавал чужой скот, не поставив владельцев в известность.

В настоящее время полицейские устанавливают, есть ли еще потерпевшие. Известно как минимум о 7 пострадавших.

Сотрудники полиции призывают владельцев скота регулярно проверять наличие поголовья, заключать с табунщиками письменные договоры с четко прописанной материальной ответственностью, фиксировать количество и индивидуальные приметы животных. Также рекомендуется своевременно сообщать в правоохранительные органы о фактах пропажи скота и любых подозрительных действиях, связанных с его реализацией. Это позволит оперативно принять меры и предотвратить возможные хищения.

 

#полиция #скот #табунщик

