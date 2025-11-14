фото автора

Областной историко-краеведческий музей им. Григория Потанина имеет уникальные фонды – свыше 140 тыс. единиц хранения. А сами помещения можно считать крупнейшим экспонатом этой коллекции. Располагаются они в двух зданиях, соединенных между собой небольшим переходом, – оба построены в 1899 году, оба пережили жуткий пожар 1901 года, и оба служат павлодарцам по сей день.

Большая часть музея – это бывший торговый дом купца первой гильдии Дерова, памятник историко-культурного наследия республиканского значения. Артемий Деров был миллионером, городским головой уездного Павлодара, в 1986 году получил звание почетного гражданина города. Торговый дом был построен из кирпичей, произведенных на деровском же кирпичном заводе, и это было крупнейшее павлодарское здание своего времени площадью в тысячу квадратов. Возвели его в характерном сибирском купеческом стиле с элементами модерна, со стенами метровой толщины, с балясинами, розетками, выступами на фасаде. В центре одноэтажного здания – надстройка с балконом и вышкой на крыше, которая служила и дымоходом, и наблюдательным постом. Ее, кстати, в 50-х годах снесли из-за ветхости и восстановили только в 2010 году.

После революции в этом доме размещались советские магазины, партбиблиотека, здесь же в конце 30-х годов появились первые органы управления Павлодарской области – обком партии и облис­полком. В годы войны помещения отдали под эвакогоспиталь, а дальше в эти стены вновь вернулась торговля. И только в 1977 году здание передали на баланс культуры, а в 1983 году открыли экспозицию областного историко-краеведческого музея, хотя само учреждение работало в Павлодаре с 1945 года.

Еще один нынешний корпус – бывшая почтово-телеграфная контора, являющаяся памятником архитектуры областного значения.

И даже стоит музей на одной из старейших улиц Павлодара – в 2017 году она была названа в честь Астаны, но прежде дважды меняла название. Возникла соглас­но проектному плану города в 1863 году, в 1879 году стала Теле­графной, так как на ней установили первые столбы с проводом и открыли телеграфную контору. В 1893 году (по другим данным – в 1912-м) улицу переименовали во Владимирскую – в честь сына того самого Артемия Дерова. С установлением советской власти в 1919 году улица получила имя вождя пролетариата и чуть меньше ста лет носила имя Ленина.

Так что не только здания, но и сама улица – отличный памятник нашей истории. Конечно, она не располагает таким статусом, а потому не раз ремонтировалась, а вот музей, с одной стороны, защищен своим статусом, а с другой – страдает от него. Дело в том, что реставрация памятников архитектуры республиканского значения предполагает ряд согласительных процедур, финансы на это должны выделять не в регионе, а в республике, да и допуск к таким работам имеют буквально единицы подрядчиков.

И павлодарский музей давно нуждался в обновлении: несколько лет назад с его стен начала осыпаться штукатурка, потом стали разрушаться облицовочные кирпичи, кровля была в плачевном состоянии. Павлодарцы пытались получить госфинансирование с 2021 года, но в республике буквально очередь на реставрацию, поэтому средства обещали выделить не ранее 2027 года. Только вот ждать уже было нельзя.

Привлечь внимание к проблеме постарались общественники и депутаты, в итоге решить воп­рос с финансированием помог спонсор – компания ERG выделила 50 млн тенге, а специалис­ты «Казреставрации» провели все необходимые работы.

Теперь остается найти средства на обновление второго корпуса: здание почтово-телеграфной конторы требует ремонта на 30 млн тенге. Работники музея уже подали заявку на региональное финансирование и надеются, что ее поддержат в ближайшее время.