«Такая практика неприемлема»: Токаев - об ОСМС

Здравоохранение , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев, озвучивая свое послание народу Казахстана, дал поручения по развитию системы страхования здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, необходимо перезагрузить систему социальной поддержки граждан.

«Внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине. В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема», - сказал глава государства.

Он распорядился, чтобы был создан единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.

«Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу», - говорит президент. 

Он подчеркнул, что для развития отечественного здравоохранения нужно активнее привлекать ресурсы через механизм государственно-частного партнерства.

Глава государства констатировал, что передовой зарубежный опыт государственно-частного партнерства пока не нашел полноценного отражения в нашем законодательстве, что приводит к неэффективности проектов, чрезмерной нагрузке на бюджет. Нужно пересмотреть подходы, важно предоставлять адекватные тарифы в обмен на инвестиции.

«Правительству следует сформировать отдельные нормативы и правила по государственно-частному партнерству для сфер здравоохранения и образования. Остается актуальной проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров. Для ее решения требуется существенно улучшить качество медицинского образования, в том числе внедрив дифференцированные размеры грантов и распределяя их в зависимости от уровня образовательного процесса. Как вы знаете, я уделяю повышенное внимание развитию массового спорта. Без этого невозможно добиться цели воспитания здоровой молодежи и укрепления здоровья всей нации», - продолжил он.

Недавно на встрече с участниками Олимпийских игр президент сформулировал ключевые задачи и приоритеты в сфере спорта. Он подчеркнул, что  назрела необходимость обновления законодательства в этой области. Соответствующие поправки позволят придать мощный импульс развитию массового и детского спорта, обеспечат основу для подготовки новой плеяды чемпионов.

«Считаю, что депутатам следует уделить особое внимание этому важному законопроекту», - добавил Токаев.

#Токаев #медицина #послание

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