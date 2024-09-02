«Такая практика становится новой политической традицией»: госсоветник - о Послании президента

Мнения
101
Ерлан Карин, государственный советник РК

Сегодняшние инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева развивают линию реформ, заложенных в его предыдущих посланиях и предвыборной платформе 

Фото: Акорда

Президент в своем выступлении главный акцент сделал на системных экономических преобразованиях, нацеленных на повышение качества жизни граждан. Все девять приоритетных направлений, выделенных главой государства, фокусируют госполитику на решение именно этой задачи. Послание включило в себя около ста различных инициатив, предложений и поручений.

В частности, нужно особо отметить такие приоритеты, как продуманная перезагрузка налоговой системы, оптимизация пакетных мер поддержки МСБ, внедрение доступного кредитования АПК, справедливая и эффективная тарифная политика, модернизация транспортной инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров, сквозная цифровизация и развитие искусственного интеллекта, всестороннее обеспечение безопасности граждан.

Президентом определена дата проведения референдума по вопросу строительства АЭС, который обсуждается в общественном дискурсе уже целый год. Референдум станет еще одним реальным воплощением концепции «Слышащего государства» и идеи Справедливого Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на ряде острых вопросов, вызывающих обеспокоенность общества. В их числе проблемы интернет-мошенничества, аварийности на дорогах, дисциплины в армии, борьбы с наркобизнесом, несовершенства системы медстрахования, дефицита педагогических и медицинских кадров, чрезмерного госконтроля в сфере МСБ, фальсификаций со статистикой в сельском хозяйстве.

Следует подчеркнуть, что многие социально-гуманитарные инициативы Послания стали практической реализацией идеологических концептов, выдвинутых главой государства на заседаниях Национального курултая.

Примечательно также, что Послание президента народу Казахстана было представлено в присутствии не только депутатов, министров и акимов, но и отличившихся специалистов различных сфер, представителей рабочих профессий, а также членов Национального курултая и региональных общественных советов. Такая практика становится новой политической традицией.

В целом Послание направлено как на решение множества текущих задач, так и на достижение стратегических целей развития страны.

#госсоветник #Токаев #Ерлан Карин #послание

Популярное

Все
Сегодня президент выступит с посланием народу Казахстана
Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии
Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах
13 медалей завоевали казахстанские боксеры на Кубке Евразии
МВД начало кампанию по наркопрофилактике
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире в Словении
Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане
Генштаб ВС Ирана назвал причины падения вертолета Раиси
В четырех городах изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов
Дожди со снегом прогнозируются в сентябре в Казахстане
Хоккейный клуб «Арлан» стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана
Предпринимателям не нужно будет получать согласие супруга при оформлении кредита
Касым-Жомарт Токаев обратился с посланием народу Казахстана
Токаев велел прекратить «преступную практику» с приписками и фальсификацией данных
Токаев озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС
Токаев поручил предпринять системные усилия для раскрытия промышленного потенциала РК
В водной сфере инвесторам в РК предложат эффективные инструменты поддержки
Президент обозначил развитие транспортной логистики Казахстана стратегическим приоритетом
Президент: Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал
Дифференцированные ставки ИПН необходимо установить в РК - президент
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане
28 августа жители Земли увидят парад из шести планет
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Жумангарин выехал на поля Акмолинской области
Макрон высказался об аресте Дурова
Большое путешествие на маленьких авто
В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин
Бектенов и генсек ОПЕК обсудили сотрудничество в нефтяной сфере
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Ребенок выпал из автомобиля на повороте в Актау
Самолет SCAT повредила молния
Новый механизм господдержки бизнеса запустят в Казахстане
Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Потерявшихся рыбаков спасли и наказали в Акмолинской области
Турецкий телеканал рассказал о достопримечательностях Казахстана
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника

Читайте также

Закон прямого действия
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, э…
Референдум стал актом гражданской справедливости
Инструмент трансформации общества и государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]