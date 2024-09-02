«Такая практика становится новой политической традицией»: госсоветник - о Послании президента

Сегодняшние инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева развивают линию реформ, заложенных в его предыдущих посланиях и предвыборной платформе

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Президент в своем выступлении главный акцент сделал на системных экономических преобразованиях, нацеленных на повышение качества жизни граждан. Все девять приоритетных направлений, выделенных главой государства, фокусируют госполитику на решение именно этой задачи. Послание включило в себя около ста различных инициатив, предложений и поручений.

В частности, нужно особо отметить такие приоритеты, как продуманная перезагрузка налоговой системы, оптимизация пакетных мер поддержки МСБ, внедрение доступного кредитования АПК, справедливая и эффективная тарифная политика, модернизация транспортной инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров, сквозная цифровизация и развитие искусственного интеллекта, всестороннее обеспечение безопасности граждан.

Президентом определена дата проведения референдума по вопросу строительства АЭС, который обсуждается в общественном дискурсе уже целый год. Референдум станет еще одним реальным воплощением концепции «Слышащего государства» и идеи Справедливого Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на ряде острых вопросов, вызывающих обеспокоенность общества. В их числе проблемы интернет-мошенничества, аварийности на дорогах, дисциплины в армии, борьбы с наркобизнесом, несовершенства системы медстрахования, дефицита педагогических и медицинских кадров, чрезмерного госконтроля в сфере МСБ, фальсификаций со статистикой в сельском хозяйстве.

Следует подчеркнуть, что многие социально-гуманитарные инициативы Послания стали практической реализацией идеологических концептов, выдвинутых главой государства на заседаниях Национального курултая.

Примечательно также, что Послание президента народу Казахстана было представлено в присутствии не только депутатов, министров и акимов, но и отличившихся специалистов различных сфер, представителей рабочих профессий, а также членов Национального курултая и региональных общественных советов. Такая практика становится новой политической традицией.

В целом Послание направлено как на решение множества текущих задач, так и на достижение стратегических целей развития страны.