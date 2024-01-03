Такого сценария нет и не будет: Айдос Сарым о президентском сроке

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Аменова Дана
Корреспондент

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в своем Telegram-канале прокомментировал интервью президента газете «Егемен Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Парламентарий Айдос Сарым с большим вниманием прочитал интервью главы государства газете «Егемен Қазақстан». По его мнению, президент достаточно подробно и однозначно высказался по целому ряду вопросов, включая январские события.

Наиболее интересной и важной для депутата показалась та часть интервью Токаева, где говорится о конституционных и политических реформах.

 «Касым-Жомарт Кемелевич дал однозначный и ясный ответ на досужие разговоры о том, что он теоретически может снова изменить Основной закон и пойти на новый срок. Президент убежден: такого сценария нет и не будет! В установленные сроки у нас пройдут новые выборы и у страны будет третий президент, который будет избран народом на один семилетний срок. Президент признается, что идею одного семилетнего срока он вынашивал много лет и впервые начал про это говорить в ходе закрытых дискуссий еще 15 лет назад. И когда пришло время конституционных реформ он эту идею предложил обществу. Идея была поддержана на референдуме. Теперь согласно 91-й статьи Конституции норма об одном семилетнем сроке является неизменной, наряду с такими незыблемыми нормами вроде нацсуверенитета и территориальной целостности государства! Эта норма не подлежит пересмотру никем, ни при каких обстоятельствах, даже на референдуме. Это очень важно, чтобы обеспечить преемственность и действенность конституционной системы», — заключил мажилисмен.

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