Таксист ударил ножом клиента в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане таксист ударил ножом своего клиента, отказавшегося платить с учетом "ночного тарифа", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, трое жителей Талдыкоргана близ автовокзала наняли такси с проездом в три точки. По дороге таксист напомнил клиентам о так называемом "ночном тарифе".

Пассажиры резко отреагировали, что впоследствии спровоцировало между мужчинами выяснение отношений на кулаках.

В конфликте водитель авто использовал складной нож и нанес серьезную рану одному из клиентов.

Потерпевший госпитализирован в больницу.

27-летний таксист был доставлен в городскую полицию для дачи показаний.

Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится согласно ст.106 ч.1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".