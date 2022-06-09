Происшествия
Талдыкорганец выстрелил из ружья в супружескую пару в ответ на замечание

Полицейские Алматинской области задержали 24-летнего талдыкорганца, ранившего из ружья супружескую чету. Факт зарегистрирован в селе Коныр Ескельдинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что у молодого парня произошел конфликт с 34-летним местным жителем и его супругой. В ходе словесной перепалки и последующей драки подозреваемый выстрелил в супругов из охотничьего ружья, 12 калибра, которое он возил в своей автомашине Mitsubishi Pajero.

Пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализировали в одну из больниц Талдыкоргана.

"Подозреваемый на большой скорости проехал по сельской улице и поднял пыль, чем вызвал недовольство местных жителей. После сделанного ему замечания повел себя в ответ агрессивно, спровоцировал драку и применил огнестрельное оружие. В итоге, дробовые ранения получили 34-летний мужчина и 31-летняя женщина. Оба доставлены в больницу. Уголовное расследование проводится по статье 99 с применением статьи 24 УК РК - "покушение на убийство", – рассказали в полиции Ескельдинского района.

Подозреваемый, оказавшийся ранее трижды судимым за кражи, помещен под стражу. По факту назначены необходимые экспертизы.

Охотничье ружье изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, добавили в полиции.

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