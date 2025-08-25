Талгат Момышев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации РК

С июля 2024 года он возглавлял Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Момышев Талгат Амангельдиевич назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1968 году в Акмолинской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт,  Алматинский институт экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал в 1990 году. В различные годы работал в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

С 1997 по 1998 гг. работал в Жамбылском центре стандартизации и метрологии в должностях начальника отдела стандартизации и заместителя директора.

С 1998 по 2000 гг. работал в аппарате акима Жамбылской области в должностях старшего референта общего отдела и председателя Комитета по инвестициям и внешнеэкономическим связям.

С 2000 по 2010 гг. работал в Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан. Занимал должности руководителя Алматинского филиала РГП «Метрология», первого заместителя генерального директора ОАО «Национальный центр аккредитации», начальника производственного управления ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по г. Астана и заместителя председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии.

2010-2014 гг. – заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК, председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

2014–2016 гг. – председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

2016–2018 гг. — государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

2018–2019 гг. – заместитель акима Жамбылской области.

С 2019 по 2021 гг. работал в Министерстве энергетики РК в должностях ответственного секретаря и руководителя аппарата.

2021–2023 гг. – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2023–2024 гг. – генеральный директор РГП «Национальный центр аккредитации» Министерства торговли и интеграции РК.

С июля 2024 г. по настоящее время работал директором Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

