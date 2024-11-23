Талибы отзывают посла и генконсула Афганистана из ФРГ

В мире
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Дипломаты нелояльны к захватившему власть в Афганистане движению, но Германия не может повлиять на решение Кабула, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Wakil Kohsar/AFP/Getty Images

Радикальное исламистское движение «Талибан» отозвало посла Афганистана в Берлине и генконсула страны в Бонне. Об этом со ссылкой на МИД ФРГ пишет агентство AFP.

По данным издания Der Spiegel, в течение нескольких недель перед этим между талибами и представителями Афганистана в Бонне и Берлине возникли «разногласия». Посол Афганистана в ФРГ Яма Яри и генконсул Саид Лутфулла Садат были назначены на свои посты до того, как талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году.

В заявлении Кабула, которое было передано немецким дипломатам, было указано, что афганские дипломаты в Бонне и Берлине принимали некие «произвольные» решения без «согласования» с радикальными исламистами. На фоне этого «Талибан» ранее объявил, что не будет считать действительными визы и паспорта, выданные в представительствах страны в Берлине и Бонне. Аналогично исламисты высказались о ряде других диппредставительств в странах Запада.

При этом талибы не имеют высказанных претензий к генконсулу Афганистана в Мюнхене, хотя тот также был назначен на пост до прихода радикальных исламистов к власти.

Более того, Кабул попытался расширить действие работы диппредставительства в Мюнхене с текущих федеральных земель Баварии и Бадена-Вюртемберга на другие регионы ФРГ, однако это противоречит международным нормам, пишут СМИ со ссылкой на заявление представителя немецкого МИДа.

#Афганистан #дипломаты #Германия #Талибан

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