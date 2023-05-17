Тамаду из Сомали задержали в Уральске

Общество
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25-летнего гражданина Сомали задержали по пути из Актобе в Уральск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Скриншот с видео ДП ЗКО

По словам задержанного, в Казахстане он находится с 2019 года, обучается на программиста в одном из вузов Алматы.

За это время парень неплохо выучил казахский язык и стал подрабатывать на мероприятиях, свадьбах.

В полиции отметили, что сомалиец просрочил визу, на основании чего составлен протокол о нарушении миграционного законодательства РК. Материал передан в суд. Вероятнее всего он будет депортирован.

 

 

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