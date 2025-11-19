Венок дружбы

«Красота спасет мир», – говорил когда-то великий гуманист Федор Достоевский. Именно эту фразу провозгласила своим девизом народная артистка СССР Лидия Чернышева, когда в далеком 1955 году создавала в Алма-Ате танцевальный ансамбль. Она была убеждена, что красота, заложенная в народном танце, сможет объединить людей, живущих в разных странах, в единое человечество. Она считала танец посланцем мира, который, как и культура в целом, не имеет границ.

И это действительно так: народный казахский танец гордо шествует по миру, покоряя серд­ца зрителей. При этом он, как и другие народные танцы, очень своеобразен, ведь в их основе – традиции и обычаи конкретного этноса, что также считала важным показать и сохранить в своем коллективе Лидия Чернышева, сплетая яркий многонациональный танцевальный венок дружбы.

Она старалась воспитать в молодых танцорах – выпускниках Алма-Атинской и Киевской консерваторий, Ленинградского и Алма-Атинского музыкальных училищ, которые и составили первый костяк коллектива, – любовь к своей земле и культуре и уважение к другим танцевальным традициям.

С первых шагов ансамбль громко заявил о себе, став победителем Всесоюзного фестиваля и лау­реатом Всемирного фес­тиваля молодежи и студентов, который проходил в 1957 году в Москве. Коллектив объездил с концертами весь Советский Союз, с большим успехом гастролировал в зарубежных странах.

В 1967 году за большие заслуги в развитии музыкального, вокального и хореографического искусства, а также за высокое исполнительское мастерство ансамблю было присвоено почетное звание «Заслуженный».

Но как это обычно бывает, период расцвета сменяется годами забвения. Так случилось и с ансамблем: когда в 70-е годы Лидия Чернышева ушла из жизни, он практически перестал существовать.

Вторую жизнь «Салтанат» дал народный артист Казахской ССР Заурбек Райбаев. Ансамбль снова оказался на взлете. В 1989 году он был преобразован в Государственный ансамбль танца РК «Салтанат». Но спустя какое-то время Райбаева как талантливого хореографа, которого по праву называют «казахским Петипа», пригласили возглавить балетную труппу Государственного академического театра оперы и балета им. Абая. И опять для ансамбля наступила черная полоса.

В 1994 году «Салтанат» возглавила солистка этого же ансамбля, заслуженный деятель искусств РК Гульсауле Орумбаева. Продолжились гастроли, выступления, в том числе и на международной сцене. Ансамбль объездил всю страну, государства СНГ, выступал перед зрителями Турции, Бельгии, Франции, США, Китая.

И сейчас народное творчество остается основой для ансамбля «Салтанат», а казахский народный танец стал символом дружбы и единения зрителей на всех концертных представлениях. В то же время в репертуаре ансамб­ля, который насчитывает более 150 номеров, представлены вся многоцветная палитра танцев народов Казахстана и многообразие хореографической культуры народов мира.

Большой вклад в совершенствование мастерства артистов ансамбля внесли народная артистка Казахской ССР Инесса Манская, заслуженный деятель культуры РК Султан Бапов, Багитбай Кадышев и другие, передавая свой огромный опыт танцевальной и педагогической работы молодым артистам балета.

Не случайно сейчас Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» является единственным профессиональным танцевальным коллективом в стране, пропагандирующим в полной мере богатое наследие национальной хореографичес­кой культуры и разнообразие мировой хореографии.

Сотрудничество с известными казахстанскими композиторами Сериком Еркимбековым, Владимиром Питерцевым, Муратом Кусаиновым и многими другими, накопленный творческий и технический потенциал позволили ансамблю выйти на новый уровень, осуществив постановку одноактного балета «Томирис».

Высокое исполнительское мас­терство позволяет коллективу успешно конкурировать с такими известными зарубежным академическим танцевальными коллективами, как Ансамбль танца Игоря Моисеева в России, Ансамбль танца им. Павла Вирского в Украине, «Бахор» в Узбекистане, «Жок» в Молдове.

На юбилейной орбите

Сейчас у «Салтанат» новый руководитель – Елубай Кенжалиев – профессиональный музыкант, дирижер, окончивший Алматинскую и Бишкекскую консерватории. Он не только продолжает традиции, заложенные его предшественниками, но и намерен возродить славу ансамбля, сделав его своеобразной визитной карточкой страны.

– Нам важно сохранить истинно народное начало в танце, но представить его в новой, более современной форме, ведь танец меняется, как и все вокруг. Кроме казахских, в нашем репертуаре танцы многих народов мира – русские, молдавские, татарские, еврейские, испанские, цыганские... Мы поддерживаем творческие связи со многими танцевальными коллективами, потому что такие контакты духовно обогащают.

Показательными в плане творческого обмена были гастроли нашего ансамбля в Санкт-Петербурге, где мы выступали в рамках фестиваля «Балтийский дом». Там была представлена программа из двух частей. Первая – «Золотой фонд казахского танца», в которую вошла классика национальной хореографии в постановке таких мэтров, как Даурен Абиров и Заурбек Райбаев. Вторая часть программы под названием «Легенды Азии» была посвящена танцам народов мира, – рассказывает Елубай Кенжалиев.

Много делается и в связи с юбилейной датой. Как сообщил Елубай Мухамбетович, по инициативе Министерства культуры и информации стартовал проект «Би керуені», начавшийся в городе Туркестане – одном из древнейших культурных цент­ров страны.

– Мы открыли юбилейный концерт грандиозной постановкой «Ел салтанаты». Примечательно, что во время этих гаст­ролей артисты ансамбля вместе с жителями Туркестана сняли флешмоб на песню народного артиста Димаша Кудайбергена «Тау ішінде». Тем самым мы стараемся формировать в молодом поколении любовь к искусству, патриотические чувства, гордость за свою культуру и историю.

В рамках проекта «Би керуе­ні» в Туркестане и Шымкенте прошли мастер-классы, где наши специалисты делились секретами искусства танца с местными коллективами. В мероприя­тиях приняли участие более 200 хореог­рафов из Туркестана и свыше 100 из Шымкента. Всем участникам были вручены бесплатные сертификаты, – продолжает Елубай Кенжалиев.

С большим успехом прошли гастроли и по Актюбинской области. В рамках программы «Би керуені» коллектив представил концертную программу, ставшую ярким событием культурной жизни региона. Проект включал не только гала-концерт, но и ряд творческих мероприя­тий: брифинг, мастер-классы, фотовыставку, где жители и гос­ти города смогли ближе ознакомиться с историей, достижениями и современным творчеством прославленного коллектива.

В программе концерта состоя­лась премьера танцевальной постановки «Айдай сұлу», соз­данной художественным руководителем ансамбля Куанышбеком Толегеном специально к юбилею коллектива.

Юбилейные концерты ансамб­ля прошли также в Таразе и Петропавловске.

Побывал коллектив и у наших соседей – в Ташкенте, где прошло совместное выступление с Государственным ансамблем народного танца «Бахор». Этот концерт был посвящен 110-летию со дня рождения легендарной танцовщицы Мукаррам Тургунбаевой – народной артистки Узбекистана, балетмейстера и педагога, основателя ансамбля «Бахор».

Кроме того, ансамбль «Салтанат» выступил на международном фестивале «Танец нас объединяет», проходившем в Душанбе. На одной сцене с нашим коллективом выступали Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Надежды Надеждиной, Государственный ансамбль танца «Бахор» им. Мукаррам Тургунбаевой, ансамбль песни и пляски «Флуераш» из Молдовы, Государственный ансамбль танца «Зебо» из Таджикистана.

– На днях наши артисты вернулись из Москвы. Впереди – юбилейные концерты на крупнейших сценах Астаны и Алматы. Представляя наше искусство, в том числе и за рубежом, ансамбль «Салтанат» пропагандирует и достижения независимого Казахстана. Я считаю, это и есть та народная дипломатия, которая способствует укреплению мира и дружбы между народами, – заключил руководитель коллектива.