Известный брейкдансер оценит выступления участников танцевального баттла в Астане

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Мероприятие объединит талантливых танцоров различных стилей и предоставит каждому участнику возможность продемонстрировать свое уникальное мастерство.



Выступления будут оценивать судьи: всемирно известный Николай Черников, известный как Killa Kolya, победитель множества танцевальных баттлов Асхат Толегенов, а также международный судья с Голландии Precious.



Регистрация участников будет доступна с 14:00 по 15:00 часов 28 июля. Танцевальные баттлы начнутся в 15:00 и продлятся до 17:00. Участие в баттлах бесплатное. Полуфиналы и финалы будут сопровождаться живой музыкой от национального оркестра.



Для победителей предусмотрены денежные призы:

- финалист в номинации ALL STYLES AMATEUR 1X1 — 20 000 тенге;

- победитель в номинации ALL STYLES AMATEUR 1X1 — 30 000 тенге;

- финалист в номинации ALL STYLES OPEN 1X1 — 50 000 тенге;

- победитель в номинации ALL STYLES OPEN 1X1 — 100 000 тенге.