Известный брейкдансер оценит выступления участников танцевального баттла в Астане

28 июля для жителей и гостей столицы в Триатлон парке пройдет баттл «FunnyStep», передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
Мероприятие объединит талантливых танцоров различных стилей и предоставит каждому участнику возможность продемонстрировать свое уникальное мастерство.
Выступления будут оценивать судьи: всемирно известный Николай Черников, известный как Killa Kolya, победитель множества танцевальных баттлов Асхат Толегенов, а также международный судья с Голландии Precious.
Регистрация участников будет доступна с 14:00 по 15:00 часов 28 июля. Танцевальные баттлы начнутся в 15:00 и продлятся до 17:00. Участие в баттлах бесплатное. Полуфиналы и финалы будут сопровождаться живой музыкой от национального оркестра.
Для победителей предусмотрены денежные призы:
- финалист в номинации ALL STYLES AMATEUR 1X1 — 20 000 тенге;
- победитель в номинации ALL STYLES AMATEUR 1X1 — 30 000 тенге;
- финалист в номинации ALL STYLES OPEN 1X1 — 50 000 тенге;
- победитель в номинации ALL STYLES OPEN 1X1 — 100 000 тенге.