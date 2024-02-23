Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адема Ергали и пресс-службы театра «Астана Балет»

28-летний Уэсли Карвальо пять лет назад переехал из солнечного Сан-Паулу в холодную Астану. В казахстанской столице ему представилась счастливая возможность реализовать свои мечты о большой сцене. Сегодня он продолжает покорять публику своим обаянием и завоевывает симпатии девушек в романтических образах во время выступлений.

Сейчас Уэли с улыбкой вспоминает о том, как любовь к танцам заставила его адаптироваться к жизни в другой стране. С раннего детства он проявлял интерес к хореографии. Его родители всегда поддерживали стремления талантливого мальчика. Его отец - водитель, а мама - педагог. Азы профессии он постигал в Академии балета Элизы в Сан-Паулу.

В течение нескольких лет Уэсли выступал в составе балетной труппе Сарасоты в США. Затем во время пребывания в Лондоне его пригласили на кастинг в труппу молодого театра «Астана Балет». Педагоги быстро раскрыли способности танцовщика.

— Однажды один из преподавателей сказал: «Чтобы принцесса станцевала, ей нужен принц». Так я решил, что буду на сцене романтическим героем. Во многом профессия требует большой физической выносливости. Те, кто говорят, что балет исключительно для девушек никогда не видели балеты, где главные партии танцуют только мужчины. Это не менее удивительно, — сказал он.

По словам Уэсли, первое время языковой барьер помогало преодолевать знаменитое казахское гостеприимство.

— В 19 лет педагоги мне сказали, что надо учить иностранные языки, так как профессия обязывает часто выезжать за границу. Изначально ошибочно думал о том, что здесь для общения мне достаточно разговаривать на английском языке. Также я помню было ощущение, что мне было неловко из-за незнания казахского или русского языка. Но часто возникали бытовые ситуации, когда люди не владели иностранным языком. Вначале мне было сложно, но с помощью друзей я начал изучать русский язык и постепенно запоминал нужные слова. Теперь хочу выучить казахский язык, чтобы показать свою любовь к Казахстану и свободно общаться с людьми, — отметил спикер.

Уэсли вспоминает, что его поразила суровая снежная зима. Из теплых вещей он привез с собой всего одну куртку. Однако со временем он привык к холоду.

— Бразилия известна всему миру зажигательными танцами, карнавалами, кофе и футболом. Наш народ известен своей эмоциональностью. Здесь же люди более уравновешенные и спокойные. Если за границей зрители живо реагируют, то местные жители иногда могут стеснятся бурно выражать эмоции. Тем не менее, постановки, которые здесь нравятся публике могут быть не востребованы среди зарубежной аудитории и наоборот, — пояснил артист.

Уэсли признается, что летом любит совершать прогулки по Ботаническому саду и президентскому парку. В числе архитектурных достопримечательностей он выделяет Президентский центр. Мне нравятся конструкции и форма зданий в Астане. Он любит посещать ресторан бразильской кухни, слушать мелодии босса-новы, которые напоминают ему о далекой родине. Однако национальные блюда бывает непросто приговорить из-за отсутствия некоторых продуктов.

— В одном из местных ресторанов работает мой друг Роберто. Там пытаются по возможности сделать что-то похожее на бразильскую еду. Я люблю куриные крокеты - кошинья, это очень вкусно. В Казахстане коллеги угостили меня национальными блюдами, постепенно оценил вкус бешбармака и сейчас с удовольствием пробую конину, — рассказал он.

Кроме того, Уэсли был впечатлен выступлением столичной певицы Полины Тыриной в посольстве Бразилии в Казахстане, которая пела практически без акцента. Она выложила в соцсети танцы с участием бразильского артиста балета.

Собеседник считает, что участие в конкурсах открывают начинающим танцовщикам путь на большую сцену. На родине он стал серебряным лауреатом фестиваля танца в Жоинвилле, а затем завоевал «бронзу» международного конкурса артистов балета Жене в Бельгии. Ему рукоплескали в Италии, Бельгии и других странах Европы.

Он добавил, что самое важное качество для танцовщика - уметь быстро ориентироваться, не теряться, быть осознанным и открытым к творческим экспериментам. Это помогает добиться изящных движений, синхронности и чувственности исполнения хореографических произведений. По его словам конкуренция стимулирует к дальнейшему профессиональному развитию.

— Я насколько сильно люблю свою работу, что мне пришлось покинуть родину. Конечно, дома меня ждут родители и друзья. Я очень скучаю по родным и близким людям. Мы ежедневно переписывается и часто общаемся по видеосвязи. К сожалению, в Бразилии это профессия не так востребована. Позже я вернусь обратно, но пока хочу танцевать на большой сцене. Карьера артиста балета по времени коротка, мы должны успеть станцевать основные партии максимум 45 лет. Мне нравятся спектакли «Ромео и Джульетта» и «Самолея», моя мечта – станцевать Форсайта. Затем тело не может так свободно двигаться, поэтому я попросил дать мне возможность реализоваться в творчестве. Когда бывает плохое настроение или сильно скучаю по родителям, сестре, племянникам, то стараюсь фокусироваться на работе. Приезжаю домой я примерно один раз в два года. Зато благодаря работе есть отличная возможность посмотреть мир, — говорит Уэсли.

Ведущий солист «Астана Балет» говорит, что раньше ничего не знал о Казахстане.

— Раньше ничего не знал раньше о Казахстане, но мы много слышали об Афганистане. Люди могут путать эти государства и у них возникают опасения. Когда приезжаю в Бразилию, местные жители думают, что там летают бомбы. Они до сих пор удивляются. Мне приходится рассказывать о том, что здесь живут самые гостеприимные люди и развеивать ошибочные стереотипы. Мне нравится, что казахстанцы уважают старших и заботятся друг о друге. Если у вас появится один настоящий друг из Казахстана, вы останетесь друзьями навсегда, — добавил собеседник.

Танцовщик отмечает, что казахские девушки в отличие от бразильянок закрытые и стеснительные, даже объятия с мало знакомыми людьми при первых встречах считаются неприемлемыми.

Кроме того, на гастролях происходит другая рутина, проявляется сильный командный дух. Там происходят разные истории, царит новый вайб, хотя кто-то может потерятся, опоздать. Особенно ему запомнилось выступление в ОАЭ на сцене Дубайской оперы.

Вместе с Уэсли в театре работают четверо бразильских артистов, в том числе и Наталия Фернандес Менес. Этот дуэт иностранных исполнителей блистает в спектакле «Ромео и Джульетта». Ребята дружат и оказывают друг друга поддержку.

Уэсли признается, что мечтает о том, чтобы однажды театр «Астана Балет» отправился на гастроли в Бразилию.