Тариф на теплоснабжение завышали в Костанайской области

Фото:прокуратура Костанайской области

Как уточняется, по акту надзора прокуратуры Житикаринского района антимонопольный орган принял меры по снижению тарифа на теплоснабжение, производимое ГКП «Житикаракоммунэнерго». В частности, сотрудники прокуратуры установили, что коммунальное предприятие не включило 170 млн тенге бюджетных средств, выделенных на сокращение стоимости тарифа. Несмотря на меры поддержки, тариф на теплоснабжение был необоснованно завышен.

— По указанным нарушениям прокуратура внесла акт надзора, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. С 1 февраля 2024 года снижен размер тарифа для населения на теплоснабжение из расчета за 1 Гкал с 6 254,17 тенге до 6 129,74 тенге, а для предпринимателей – с 12 826,45 тенге до 11 428,44 тенге, — пишут в распространенном пресс-релизе.

Тем самым, в результате снижения тарифа на теплоснабжение, были защищены права свыше 11 тысяч потребителей, включая и 315 предпринимателей.