Тарифы для бизнеса пошли на снижение

В частности, на 10% снизился тариф на свет для бизнеса в Шахтинске, Абайском и Бухар-жырауском районах. Ранее он держался на уровне 46 тенге за кВт⁄час без НДС, теперь составляет 41 тенге.

Аналогичное снижение произошло для владельцев магазинчиков, кафе и салонов красоты, которые работают в городе Сарани. Здесь цена на электроэнергию упала с 48 до 43 тенге за кВт⁄час без НДС. Новые тарифы введены в действие с 22 мая.

Стоимость электроэнергии пошла вниз после того, как Комитет по регулированию естественных монополий приостановил действие лицензий нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Они вели нечестную игру: переманивали к себе крупный бизнес и бюджетные организации.

Теперь же эти потребители перешли к гарантирующим поставщикам. В результате объем закупаемой ими электроэнергии возрос, что и дало возможность снизить тарифы для юридических лиц. Оптом, как известно, дешевле.