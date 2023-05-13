Ташкенбай завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
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Боксер Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое золото чемпионата мира, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В весовой категории до 48 килограммов казахстанец встречался с грузином Сахилом Алахвердови.
Ташкенбай уверенно провел все три раунда, продемонстрировав преимущество над соперником, что вылилось в единогласное решение судей отдать ему победу.
Таким образом, казахстанский боксер стал первым обладателем золота на чемпионате мира в Ташкенте.