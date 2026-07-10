Тайна Көктемір

Дочь рода табын

Специалисты изучают архивные документы, собирают народные предания, разыскивают старые публикации и пытаются понять, какой была девушка, вошедшая в историю под именем Көктемір? До сих пор ее жизнь окружена множеством тайн. Кем была Сапура Матенкызы на самом деле? Почему ее имя на долгие годы оказалось забытым и как сегодня исследователям удается по крупицам возвращать память о легендарной дочери казахских степей?

Одним из тех, кто уже много лет пытается разгадать тайну Көктемір, является историк и краевед Исламгали Битиков. Он признается, что, чем глубже погружаешься в историю Сапуры Матенкызы, тем больше появляется новых вопросов. Архивы, старые книги, экспедиции по местам, связанным с ее именем, встречи со старожилами – все это постепенно складывается в мозаику, в которой до сих пор не хватает многих деталей.

По словам Исламгали Битикова, одним из первых исследователей, обратившихся к этой теме, стала историк Нейля Бекмаханова. В своей книге, вышедшей в 1970-х годах и посвященной участию казахов в крестьянской войне под руководством Емельяна Пугачева, она отдельную главу посвятила легенде о Көктемір.

– Тогда это была настоящая сенсация, – признает Исламгали Битиков. – Впервые о Сапуре Матенкызы заговорили не как о персонаже народных преданий, а как о реальной исторической личности. Позже книгу перевели на казахский язык, но долгое время она просто пылилась на библиотечных полках. Лишь спустя десятилетия исследователи вновь вернулись к этой теме, стали появляться научные статьи и новые публикации.

Но прежде чем историки попытались раскрыть тайну Көктемір, на протяжении многих лет в народной памяти жила совсем другая история.

В преданиях рассказывали о невидимом защитнике степи, который появлялся в самые тяжелые времена. Говорили, что его невозможно было увидеть, поймать или победить. Он приходил к людям, когда им нужна была надежда, призывал объединиться и выступить против тех, кто нарушал привычный уклад жизни степи. Именно поэтому его называли Көктемір и Көрінбес, то есть Невидимка.

Эти события связывают с землями современного Кобдинского района Актюбинской области – территорией, где в XVIII веке кочевали представители рода табын Младшего жуза. Здесь, среди степных просторов у реки Кобды и Илека, формировались предания о девушке, имя которой спустя столетия стало символом мужества.

Легенда гласила, что за образом таинственного лидера стоя­ла необычная девушка Сапура Матенкызы. Но почему женщина XVIII века смогла стать во главе движения, когда подобная роль была почти невозможна? Именно этот вопрос до сих пор остается одним из главных для историков.

По данным исследователей, в период после восстания Емельяна Пугачева Сапура Матенкызы оказалась в центре событий. Ее имя связывают с выступлениями казахских родов Младшего жуза против карательных отрядов Российской империи.

Сведения о ее ранних годах сохранились лишь фрагментарно. Известно, что Сапура родилась в семье батыра Матена из рода табын и жила на территории нынешнего Кобдинского района. В середине 1770-х годов, когда ей было двадцать лет, ее имя стало известно далеко за пределами родных кочевий.

– Именно в этот период, после подавления восстания Емельяна Пугачева, в западных районах степи усилилось движение сопротивления. В исторических источниках и народных преданиях оно получило название Көктемір көтерілісі. Сапуру Матенкызы связывают с руководством этого движения: по преданиям, она выступала перед людьми, призывала к объединению и стала символом борьбы.

Для своего времени это был беспрецедентный случай. В традиционном обществе XVIII века женщина не могла открыто занимать военные или политические должности, поэтому и появился образ Көктемір – невидимого лидера, – отмечает историк.

По словам Исламгали Битикова, Сапура Матенкызы умела убеждать, была смела и могла быстро принимать решения в сложной обстановке. Именно эти качества помогли ей объединить сторонников и стать одной из самых заметных фигур своего времени.

У легенды множество лиц

Одной из загадок остается внешний образ Сапуры. Ее фотографий, конечно, не существует. Все изображения – это художественное представление того, какой могла быть девушка Көктемір.

– В Мемориальном музее имени Алии Молдагуловой в Актобе мы нашли ее портрет, который написал художник Марат Габдрах­манов. Но это был именно художественный образ, а не документальное изображение. Позже в Актюбинском областном историко-краеведческом музее нашли еще несколько рисунков с изображением Сапуры. Мы начали изучать: кто создавал эти образы, на каких представлениях они основывались, – рассказывает Исламгали Битиков.

Историк отмечает, что до сих пор невозможно сказать, какой именно была Сапура.

– Мы не можем остановиться на одном образе. Каждый художник видит ее по-своему. Было время, когда областное управление культуры совместно с музеем искусств организовало симпозиум, посвященный Сапуре Матенкызы. Художники представили четырнадцать работ со своим видением этой исторической личности, – говорит Исламгали Битиков.

Так легенда получила множество лиц, но одно осталось неизменным – образ сильной женщины, которая смогла оставить след в истории.

Сегодня о Сапуре Матенкызы говорят гораздо больше, чем несколько десятилетий назад. О ней пишут ученые, по крупицам собирают сведения о ее жизни. Исторические данные о ней изучал и краевед Турегали Казиев. Отдельные сведения о событиях XVIII века, связанных с Кобдинским районом, также вошли в многотомное издание по истории края.

Постепенно имя Сапуры Матенкызы­ возвращается и в пространство самого региона. В 2021 году одна из улиц села Кобда была переименована в ее честь.

– Это важно для молодого поколения. Мы должны знать не только имена известных батыров-мужчин, но и помнить женщин, которые оставили свой след в истории, – считает Исламгали Битиков.

По словам исследователя, интерес к личности Көктемір выходит за рамки научных работ. В разные годы появлялись идеи создать художественный фильм, спектакль или анимационный проект о Сапуре Матенкызы. Пока эти замыслы не были реа­лизованы, однако история легендарной героини продолжает привлекать внимание.

Образ Сапуры сохранился не только в архивных документах, но и в народном творчестве. После публикации исследования Нейли Бекмахановой поэт Изтай Мамбетов создал поэму «Көктемір», в которой обратился к теме борьбы и судьбы девушки-батыра.

Особое место в исследованиях занимает урочище Матен тобе в Уилском районе, которое местные жители связывают с именем Сапуры Матенкызы. По преданиям, именно здесь может находиться место ее захоронения.

Исламгали Битиков вспоминает одну из экспедиций, когда исследователи отправились в это урочище, чтобы осмотреть местность и собрать сведения, связанные с именем Көктемір. Однако уже во время работы погода резко изменилась: поднялся сильный буран, люди перестали видеть друг друга даже на небольшом расстоянии. Тогда один из участников экспедиции предположил, что это место может быть святым и, возможно, они что-то сделали не так.

Группа решила покинуть урочище и направилась в ближайший аул, расположенный примерно в 20 километрах. Там исследователям помогли, накормили, однако вскоре выяснилось, что их машины не заводятся. В итоге добираться обратно в город им пришлось на такси.

В народной памяти образ Сапуры Матенкызы со временем приобрел почти легендарные черты. Ее сравнивали с французской героиней Жанной д’Арк не только потому, что обе женщины в юном возрасте оказались во главе движения сопротивления, но и потому, что за ними люди видели особую силу духа и способность вести за собой.

О Сапуре рассказывали, что она обладала особой интуицией, умела предвидеть развитие событий и принимать решения в самые сложные моменты. Эти представления сохранились в народных преданиях и стали частью образа Көктемір, который спустя столетия продолжает окружать ее имя тайной.

Через два года исполнится 275 лет со дня рождения Сапуры Матенкызы. Эта дата может стать еще одним поводом обратиться к ее истории и продолжить изу­чение личности, которая спустя почти три века остается символом мужества и силы духа.