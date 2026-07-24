Археология возвращает Туркестану утраченную историю

Есть города, историю которых, кажется, знают уже наизусть. Туркестан – один из них. О нем написаны сотни научных трудов, путеводителей и книг. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи давно стал символом духовного наследия Казахстана, а сам древний город – местом притяжения паломников и туристов со всего мира.

Но археологи убеждены: Туркестан по-прежнему хранит множество тайн. Более того, самые интересные открытия нередко находятся буквально под ногами – под слоями земли, скрывающими остатки древних сооружений, городских кварталов и оборонительных укреплений.

Каждый новый археологический сезон приносит открытия, позволяющие по-новому взглянуть на прошлое древнего города. Из-под земли появляются фрагменты пост­роек, архивные документы помогают восстановить утраченный облик памятников, а результаты многолетних исследований постепенно складываются в целостную картину жизни средневекового Туркестана.

Именно эта кропотливая научная работа легла в основу нового туристического маршрута Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан». Его особенность заключается в том, что он знакомит посетителей не с самыми известными достопримечательностями, а с памятниками, которые еще недавно были известны лишь узкому кругу историков и археологов.

Здесь начинался древний город

Жаркий летний день. За древними стенами Туркестана почти не слышно городского шума. Через восстановленные ворота Жеты ата неспешно проходят первые посетители нового маршрута. Несколько столетий назад этим же путем двигались караваны Великого шелкового пути, ходили купцы, паломники, ремесленники, ученые и путешественники. Именно отсюда начинался древний Ясы – город, которому суждено было стать духовной столицей Великой степи.

Сегодня Жеты ата вновь открывают дорогу в историю. Эти ворота были одним из четырех входов в город, составлявших оборонительную систему средневекового Туркестана. За ними начиналась насыщенная жизнь одного из крупнейших духовных и торговых центров Центральной Азии, где пересекались торговые пути, распространялись научные знания, развивались ремесла и архитектура.

Сегодня ворота вновь становятся частью городской жизни, но уже в ином качестве – как один из ключевых объектов нового туристического маршрута. Совсем рядом с воротами расположены мечеть Баб Араб и мавзолеи Баб Араб и Ундемес-ата. На первый взгляд это небольшие архитектурные памятники, которые могут затеряться рядом с грандиозным мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясауи. Однако именно они позволяют увидеть другой Туркестан – не парадный, а повседневный, город его жителей, мастеров, духовных наставников и местных святынь.

Еще 15 лет назад трудно было представить, что эти памятники вновь займут достойное место в культурном пространстве города. Их возвращение началось вовсе не со строительной площадки. Сначала были архивы. Потом археологические раскопки. И только после этого научная реконструкция.

Как рассказал кандидат исторических наук, известный археолог Марат Туякбаев, восстановлению памятников предшествовали годы исследований. Археологи изучали старинные документы, сопоставляли письменные источники, анализировали архивные фотографии, проводили раскопки и архитектурные исследования.

– Современная археология давно перестала быть поиском отдельных древностей, – говорит ученый. – Ее задача – вернуть историческую среду, понять, каким был город, как жили его обитатели, каким образом формировалось архитектурное пространство. Только тогда каждая находка начинает рассказывать свою историю.

Эти слова особенно точно отражают смысл всей проведенной работы.

Одним из самых ценных источников для исследователей стала архивная фотография, сделанная в 1910 году. На первый взгляд – обыч­ный снимок начала XX века. Но именно он оказался одним из ключей к разгадке прошлого.

На фотографии отчетливо различимы мавзолеи Баб Араб и Ундемес-ата. Благодаря этому изображению ученые смогли определить их первоначальный архитектурный облик, уточнить взаимное расположение зданий и подтвердить выводы археологических исследований.

Архивный снимок показал, что оба мавзолея были построены практи­чески одновременно – в конце XIX века. Они возводились из сырцового кирпича, а наружные стены были покрыты толстым слоем качественной глиняной штукатурки – традиционного для того времени строительного материала.

Для неспециалиста старая фотография может показаться всего лишь исторической иллюстрацией. Для археолога же она становится полноценным научным документом, позволяющим восстановить то, что давно исчезло. Именно сопоставление архивных материалов с результатами раскопок позволило максимально точно воссоздать первоначальный облик этих памятников.

Чтобы сложился пазл

Как отмечает заместитель директора музея-заповедника «Азрет Султан» Мурат Тастанбеков, реконструкция мечети и мавзолея Баб Араб стала возможной благодаря сочетанию нескольких источников.

– Мы использовали результаты теодолитной съемки, выполненной в 2009 году, материалы археологических исследований у ворот Жеты ата и исторические документы. Во время раскопок были обнаружены остатки стены мечети из обожженного кирпича, участки пола, выложенного квадратным кирпичом, и другие конструктивные элементы, позволившие максимально точно определить местоположение и планировку сооружения, – рассказывает он.

Каждая новая находка становилась частью большого историчес­кого пазла. Постепенно отдельные фрагменты складывались в целостную картину исчезнувшего архитектурного ансамбля. Используя результаты исследований, материалы раскопок и архивные документы, специалисты смогли восстановить мечеть практически в ее историческом облике.

История города – это не только имена великих правителей, выдающихся ученых и духовных лидеров. Это также судьбы простых людей, ремесленников, мастеров, паломников, жителей древнего Ясы, создававших его неповторимый облик. Небольшие архитектурные памятники становятся своеобразными свидетелями повседневной жизни прошлых эпох. Они рассказывают о строительных традициях, религиозных представлениях, мастерстве зодчих и особенностях городской среды.

Особый интерес для исследователей представляет мавзолей Ундемес-ата. Во время археологических раскопок специалисты выявили особенности его архитектурного решения. Из-за различной толщины стен западный угол сооружения имеет вытянутую форму – своеобразный прием, характерный для строительной практики того времени. До наших дней сохранились и ряды первоначального надгробия, выполненного из обожжен­ного кирпича.

Каждый обнаруженный фун­дамент, фрагмент кладки или сохранившийся элемент старинной конструкции помогает ученым понять, какими знаниями обладали мастера прошлого, какие технологии использовали и каким образом формировалось архитектурное пространство древнего города.

Ресурс будущего

Сегодня археология становится одной из основ развития культурного туризма. Посетителей все больше интересуют не только знаменитые памятники, но и история их открытия, научные исследования, люди, благодаря которым утраченное прошлое вновь становится частью современной жизни.

Туркестан уверенно движется именно в этом направлении. Новый маршрут музея-заповедника «Азрет Султан» дает возможность увидеть результат многолетнего труда археологов, историков, реставраторов и музейных специа­листов. Фактически посетитель проходит тем же путем, которым когда-то шли ученые: от архивного документа к археологическому раскопу, от найденного фрагмента к научной реконструкции, от реконструкции к восстановленному памятнику.

Именно поэтому данный марш­рут не просто прогулка по историческим местам. Это путешест­вие в сам процесс изучения истории. Человек видит не только готовый объект, но и понимает, каким трудом он был возвращен из прошлого.

Казахстан уделяет все больше внимания сохранению историко-культурного наследия. И сегодня подход к этой работе меняется. Если раньше главной задачей считалось сохранить отдельный памятник от разрушения, то теперь речь идет о создании целостной системы, где наука, культура, образование и туризм дополняют друг друга.

Опыт Туркестана показывает: археологические исследования могут стать основой для формирования новых культурных пространств. Раскопки дают научные знания, которые позволяют проводить качественную реставрацию. Восстановленные объекты становятся частью музейных маршрутов, а туристические проекты помогают сделать историческое наследие дос­тупным для миллионов людей.

Так формируется современная модель работы с наследием. Прошлое не остается только в научных трудах и архивах, а становится живой частью общественной жизни. Особенность нового маршрута заключается именно в этом: он возвращает внимание к памятникам, которые долгое время оставались в тени более известных объектов.

История города складывается не только из величественных сооружений. Она состоит из множества небольших страниц. Из старых городских ворот. Из стен древней мечети. Из небольшого мавзолея, сохранившего память о человеке, жившем много веков назад. И, конечно, из труда архео­лога, который по крупицам восстанавливает утраченную картину прошлого.

Об этом я невольно думала, шагая вместе с первыми посетителями по восстановленным улицам древнего города. В такие моменты особенно остро ощущаешь, что история перестает быть страницей учебника – она снова становится пространством, где можно пройтись, остановиться и почувствовать дыхание времени.