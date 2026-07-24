«Дударай» – гимн любви

Скульптурная композиция была открыта в торжественной обстановке в октябре 2025 года в селе Майшукур, что расположено на берегу озер Ашиколь и Тушиколь. Автору этих строк довелось побывать там, услышать рассказы коргалжынцев о появлении известной песни. Не все ее поклонники могут знать, что герои песни – не вымышленные персонажи, а вполне реальные люди.

История любви русской девушки Марии Рыкиной (Мариям) и казаха Дуйсена – сына Уйсена Окенулы развернулась в начале ХХ века. Согласно преданиям, влюбленные познакомились во время сенокосных работ, где между ними и возникли чувства. Но в доме Рыкиных уже ожидали приезда сватов: Марию хотели заполучить в невестки родители русского парня из соседнего села. Однако сердце девушки уже принадлежало Дуйсену. И она решается на отчаянный шаг – сбегает из родного дома и скрывается у реки в камышах. Там и рождается ее песня-посвящение любимому. Она называет его ласково Дударай, что означает кудрявый. Вскоре парень находит ее, и далее они вместе стойко переносят холод, голод, осуждение родственников, оставаясь верными друг другу.

Спустя время сердца родителей дрогнули, и они наконец-то дают согласие на свадьбу молодых. Но их счастье было недолгим: Дуйсена призывают в царскую армию, где он заражается чахоткой и умирает. Безутешным было горе Марии, но она находит в себе силы жить. Через некоторое время молодая женщина вышла замуж за сельчанина, в браке с которым родила и вырастила четверых детей.

В годы Великой Отечественной войны Мария Рыкина посвящала свои стихи ушедшим на фронт землякам. По решению властей республики ей было присвоено звание «Заслуженный деятель Казахской ССР». Большую часть жизни женщина прожила в селе Кенбидаик Коргалжынского райо­на Акмолинской области. Мария Рыкина ушла из жизни в 1952 году, и на месте ее захоронения установлен монумент.

Еще в 1980 году на въезде в село Коргалжын была установлена стела «Дударай», посвященная легендарной любви, бросившей вызов царящим в обществе предрассудкам и запретам.

История любви Марии и Дуйсена продолжает жить в памяти народной, а песня «Дударай» стала гимном любви и символом дружбы и единства казахского и русского народов.