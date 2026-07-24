«Дударай» – гимн любви

Статьи,Наследие
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Удивительный памятник есть в Коргалжынском районе Акмолинской облас­ти. Он посвящен героям известной каждому казахстанцу песни «Дударай». На постаменте возвышается большой, по форме напоминающий скалу камень. На его вершине – взявшиеся за руки русская девушка и парень-казах. Их взгляды устремлены друг на друга. Но камень имеет линию разлома, которая проходит между двумя влюбленными, и эта деталь памятника весьма символична.

фото автора

Скульптурная композиция была открыта в торжественной обстановке в октябре 2025 года в селе Майшукур, что расположено на берегу озер Ашиколь и Тушиколь. Автору этих строк довелось побывать там, услышать рассказы коргалжынцев о появлении известной песни. Не все ее поклонники могут знать, что герои песни – не вымышленные персонажи, а вполне реальные люди.

История любви русской девушки Марии Рыкиной (Мариям) и казаха Дуйсена – сына Уйсена Окенулы развернулась в начале ХХ века. Согласно преданиям, влюбленные познакомились во время сенокосных работ, где между ними и возникли чувства. Но в доме Рыкиных уже ожидали приезда сватов: Марию хотели заполучить в невестки родители русского парня из соседнего села. Однако сердце девушки уже принадлежало Дуйсену. И она решается на отчаянный шаг – сбегает из родного дома и скрывается у реки в камышах. Там и рождается ее песня-посвящение любимому. Она называет его ласково Дударай, что означает кудрявый. Вскоре парень находит ее, и далее они вместе стойко переносят холод, голод, осуждение родственников, оставаясь верными друг другу.

Спустя время сердца родителей дрогнули, и они наконец-то дают согласие на свадьбу молодых. Но их счастье было недолгим: Дуйсена призывают в царскую армию, где он заражается чахоткой и умирает. Безутешным было горе Марии, но она находит в себе силы жить. Через некоторое время молодая женщина вышла замуж за сельчанина, в браке с которым родила и вырастила четверых детей.

В годы Великой Отечественной войны Мария Рыкина посвящала свои стихи ушедшим на фронт землякам. По решению властей республики ей было присвоено звание «Заслуженный деятель Казахской ССР». Большую часть жизни женщина прожила в селе Кенбидаик Коргалжынского райо­на Акмолинской области. Мария Рыкина ушла из жизни в 1952 году, и на месте ее захоронения установлен монумент.

Еще в 1980 году на въезде в село Коргалжын была установлена стела «Дударай», посвященная легендарной любви, бросившей вызов царящим в обществе предрассудкам и запретам.

История любви Марии и Дуйсена продолжает жить в памяти народной, а песня «Дударай» стала гимном любви и символом дружбы и единства казахского и русского народов.

#история #памятник #Майшукур #Дударай

Популярное

Все
Соль отправится на экспорт
Партнеры и союзники
Урал – река дружбы
Выбор, который определяет доверие
Дорога к звездам начинается на Земле
Урок японского парка
Дать шанс
«Дударай» – гимн любви
О вечных ценностях
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Книжный марафон объединяет читателей
Сакральный инструмент в цифровую эпоху
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
В финале встретятся Испания и Аргентина
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Золото, а не завод!
Отличный старт
Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Дорога к звездам начинается на Земле
Выбор, который определяет доверие
Формула зеленого роста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]