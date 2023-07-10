Тайных посетителей в банки и финорганизации сможет запускать АРРФР

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка наделят новыми полномочиями. Госоргану будет разрешено внедрять «тайных покупателей», использовать записи фото-, видеоаппаратуры для контрольных и надзорных функций и вести «серый список» недобросовестных управленцев в финансовой сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Нововведения прописаны в проекте закона по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг. Документ опубликован для обсуждений на портале «Открытые НПА» до 26 июля.  

В соответствии с проектом, госорган будет иметь полномочия для проверок финорганизаций путем осуществления сделок по покупке услуг/продуктов под видом клиента.

Кроме того, госоргану будет разрешено применять контроль и надзор информационно-коммуникационных технологий, фото- и (или) видеосъемки, использовать записи фото-, видеоаппаратуры.

АРРФР также будет устанавливать требования к финансовым организациям о полном и достоверном раскрытии информации для потребителей при предоставлении продуктов и оказании услуг. Анализ обращений потребителей показал основные пробелы в этой области.  

Так, отмечается, что основная доля обращений потребителей приходится на банковский сектор – 64,6%. Основными тематиками в банковском и микрофинансовом секторах являются вопросы прощения задолженности, реструктуризации банковских займов и микрокредитов, разъяснение норм нормативных правовых актов.

«В результате анализа обращений выявляются некорректный расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика, начисление скрытых комиссий, превышение предельных значений ставок вознаграждения и годовой эффективной ставки вознаграждения, оформление фиктивных потребительских кредитов, недобросовестные действия со стороны участников рынка и так далее», – говорится в документе.

Наиболее распространенной проблемой является навязывание договоров страхования, а также предложение договоров страхования, не соответствующих интересам потребителей. Указанные неприемлемые практики приводят к неполучению потребителями страховой защиты в ожидаемом объеме и при ожидаемых обстоятельствах.

Таким образом, для работы с причинами подобных жалоб будут приняты нормы для повышения ответственности субъектов рынка за недобросовестное поведение, а также внедрены стандарты работы финансовых организаций с населением.

Также АРРФР будет утверждать требования по принятию банками мер по обеспечению доступности к базовым финансовым и платежным услугам для лиц с инвалидностью.

Вместе с тем АРРФР предлагает разработку норм для расширения перечня требований к руководящим работникам финансовой организации. Агентство сможет вести «серый список» лиц, противоправные действия либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финорганизации или признанию ее банкротом для того, чтобы не допустить их в дальнейшем к управлению или работе в финсекторе.

Цель документа – укрепить в обществе доверительные отношения к финансовым организациям.

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